投入台中立委補選 王義川深夜直播吃湯圓

台中第５選區立委補選參選人王義川深夜開直播帶大家去北屯欣欣商號吃湯圓。（馮惠宜翻攝）

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台中第５選區立委補選參選人王義川深夜開直播帶大家去北屯欣欣商號吃湯圓。（馮惠宜翻攝）

投入台中第5選區（北區、北屯）立委補選的民進黨參選人王義川19日晚間9點半在市議曾朝榮陪同下到北屯區老字號的湯圓名店「欣欣商號」直播吃湯圓，持續吃美食帶動地方小吃經濟。

位於北屯區昌平路一段的「欣欣商號湯圓」創立於1989年，迄今快40年了，每天下午3點半才開始營業，一直到晚上11點。該店賣的有甜的也有鹹的，主打手工包餡湯圓，加入碎肉的鹹湯圓，還能加雞絲麵。甜湯圓則有傳統豆花、芝麻、紅豆、綜合芋圓等口味，可以加薑汁，在冷冷的天來上一碗，全身暖呼呼。

王義川說，周六就是冬至了，台灣人冬至求團團圓圓，他一一介紹店家裏的鹹甜湯圓，還說他查過，這家鹹湯圓還可加上雞絲麵，湯圓鹹香可口又能飽食，他也推薦異鄉遊子周六冬至不能回家，可以來此地吃古早味的湯圓。

老闆說，只要看到台中的建設就想到林佳龍，而王義川在交通局局長任內讓台中道路變四通八達，王義川則說，有人告訴他，高雄有三山：崗山、旗山、鳯山，而台中有三川：梅川、柳川與王義川，貨出去、人進來，台中發大財，他這次選舉主要是拼經濟，他開直播，就呼籲大家周六冬至一定要找一家店吃湯圓，北屯區就到欣欣商號。

(中時 )

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