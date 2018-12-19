王又正還原太陽花323當晚情況：你們做什麼事 一清二楚

2018年12月19日 23:14 中時電子報 吳玫穎

王又正談323事發當晚。(影片自15:20開始)

中天主播王又正。(本報系資料照)

太陽花時，反對服貿協議學生占領立法院議場，警方遭學生勒脖推擠。（報系資料照）

前行政院長江宜樺昨晚受台大政治系學會之邀，赴台大演講遭抗議，有不滿太陽花學運期間占領行政院遭江宜樺驅離學生闖入會場，導致演講被迫中斷。中天主播王又正今日在節目《大政治大爆卦》強調自己在323 佔領行政院現場從頭待到尾，「我晚上8點鐘在行政院待到隔天早上9點鐘，我全部都在，你們做了什麼事情，警察怎麼對你們，我看得一清二楚。」

王又正在節目中問抗議學生：「同學們，323那天你在哪裡？你在行政院裡面嗎？還是那天你在家裡看電視？」王又正當晚不僅從頭待到尾，他說：「而且我是最後一個跟著學生從政委辦公室的窗戶爬出來，清空行政院之後，外面開始驅離的。」

「我沒有說全部，但你們在行政院的政委辦公室裡面做什麼事情，我看得一清二處耶。你們沒有妨礙公務嗎？你們沒有破壞公署嗎？你們沒有做任何違法的事情嗎？」王又正舉例，光是行政院紅地毯被用菸頭燙的一個洞一個洞，就該負法律責任了吧，不解太陽花這些人被當英雄地當英雄、選議員的選議員，現在到底還要什麼？

王又正更說，若認為太陽花之後可以像野百合學運一樣獲得政治利益，「野百合有哭嗎？野百合有出來告警察嗎？」他認為野百合的人知道跨出這條線，就是接受衝撞、付出代價，「他們用代價換來政治前途，你們連代價都不願意付，連代價都不敢付，要跟我討論你未來有什麼政治前途嗎？」

(中時電子報)