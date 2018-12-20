韓粉追味 老汕頭原味火鍋韓國瑜去過

2018年12月20日 07:15 中時 曹明正

老汕頭原味火鍋博愛店鄰近捷運站，交通便利。（曹明正攝）

老汕頭原味火鍋自助火鍋料區選擇很多。（曹明正攝）

鳳山文山特區的「老汕頭原味火鍋」在北高雄捷運生態園區站附近開了分店，除了維持料好實在，也有許多名人加持，像是綜藝咖荒謬大師沈玉琳、新科高雄巿長韓國瑜都曾吃過，韓粉如要跟著韓總追味，可別錯過這家店。

冬天冷颼颼最適合來上一鍋配料澎湃、湯頭清甜的火鍋，與家人或三五好友一起圍爐，真的是最幸福的事情。老汕頭原味火鍋博愛店用餐環境寬敞明亮，讓許多鍋物愛好者不再為了解饞跑到鳳山，利用便利的捷運就能踩點。

老汕頭原味火鍋湯頭鮮甜的來由是加入了大骨、雞骨、扁魚、蝦米以及榨菜等食材熬煮，除了自豪的現切肉片、份量夠大氣，吃得不僅超過癮，價位也平實。兩人左右可以選擇小鍋，四人以上的大鍋，也能吃得滿足。

在這裡除了肉片外，其他配料與火鍋料都在冰櫃自取，每一盤都用保鮮膜乾淨包裝，價格也很透明一目暸然，方便控制預算，拿的時候大概就知道花了多少，不用擔心預算爆表，這樣的好處也是就是很自由，想吃什麼拿什麼。

吃鍋配上店家獨門秘方的沙茶醬，再搭配蒜末蔥珠，吃辣的話再加一些生辣椒末，很過癮，火鍋料有許多手工自製的丸類可以選擇，重頭戲的肉類肉質鮮美油花細緻，尤其油花超美的霜降牛肉，鮮美多汁一定要吃。

(中時 )