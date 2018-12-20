為何台大校園綠衛兵肆無忌憚？游淑慧點出關鍵原因

行政院長江宜樺18日晚間7點返回台大演講，大批抗議青年突然闖入會場，演講被迫中斷，現場情況混亂。（李侑珊攝）

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中時電子報
/綜合報導

前行政院長江宜樺18日受邀至台大演講，但有學生衝入場內抗議，高喊「院長下令、警察打人」，現場螢幕又遭插播太陽花學運相關影片及當時行政院的驅離畫面，江宜樺被迫結束演講。對此，台大校友暨台北市議員當選人游淑慧提問：如果今天台大的校長是「管中閔」，還會發生這種讓人氣憤的事嗎？並點出民進黨讓台大沒校長的暗黑謀略。

游淑慧在臉書表示，江宜樺之所以會遭抗議學生包圍，主要原因就是大安警分局雖然已經在第一時間派員前往了解，但台大駐衛警隊表示可以自行解決，不需要警方協助。

為何如此？根據《台大組織章程》第59條「除本大學駐衛警察外，軍、警未經校長委請或同意，不得進入校園，但追捕現行犯者，不在此限。」

游淑慧指出，由於是否放行警察進入台大校園是校長職權。如果管中閔是校長，至少可以准許警察進入校園，維護治安，保證當天江宜樺的人身安全與聽演講學生的權益。這就是「為什麼民進黨打死也不願讓管中閔上任校長了？」

游淑慧分析：因為只要台大一天沒有校長，台大校園就一天沒有人管，民進黨就可以繼續肆無忌憚的在校園培養綠衛兵勢力。網友對游淑慧推論大讚：「分析得真透徹！妳實在太優秀了」、「這些綠衛兵可能會天天去鬧場...，誰給他們這種無視法規的斗膽？當然是在背後的民進黨啦！」。

(中時電子報)

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