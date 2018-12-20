影》完美復仇！包裹被偷 NASA男用這招擒賊

2018年12月20日 00:31 中時電子報 吳映璠

千萬別再亂偷包裹，小心變成別人甕中鱉！美國一位前NASA工程師包裹被偷後不甘心，乾脆自己研發臭屁炸彈包裹，惡整竊賊，上演史詩般的完美復仇。

美國一位前NASA工程師包裹被偷後不甘心，乾脆自己研發臭屁炸彈包裹，惡整竊賊，上演史詩般的完美復仇。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，前NASA工程師馬克（Mark Rober）未收到應該已經寄達的包裹，檢查家門口的監視器後發現原來包裹早被偷了，他帶著監視器錄下的畫面向警方報案，不料警察卻不受理。

Someone stole a package from me. Police wouldn’t do anything about it so I spent the last 6 months engineering up some vigilante justice. Revenge is a dish best served fabulously. Vid link- https://t.co/9OjD6ETdbZ pic.twitter.com/u4o0doWglr — Mark Rober (@MarkRober) December 18, 2018

他不甘願就這樣讓小偷逍遙法外，決定發揮9年工程師專業，自己做陷阱、誘捕竊賊。

馬克與友人研發的炸彈包裹相當精良且具有科學之美，竊賊只要一打開盒子，裝置就會自動噴灑紅、藍、綠、金等各色亮粉，有如炸彈炸開後的塵埃，只是顏色更為絢麗。亮粉噴灑完還不夠，他還在裝置裡安裝臭屁噴霧，每隔30秒就噴發一次，全力使出臭屁攻擊。

為了一窺竊賊反應，馬克特地在裝置四面各裝上一支手機，希望完整記錄小偷被整後的反應；他也安裝GPS，以追蹤包裹最後位置。

整人裝置完成後，他再把它包裝得像是從亞馬遜購物網站上買來的蘋果智慧音箱HomePod，外層貼上亞馬遜貼紙，看起來就像真的包裹，為避免遭人報復，寄件人地方特地寫下小鬼當家系列電影中的兩個大壞蛋名字。

精心策劃許久的復仇記正式上演，他分別在自家與友人家門口放上炸彈包裹，居然記錄到多名不同竊賊，而這些小偷打開包裹後的反應也叫人噴飯，有人偷了東西後迫不及待在車上打開，結果亮粉噴得到處都是，隨後臭屁連環發，也讓整部車臭氣沖天，有人是亮粉全灑在床上，當場傻眼，影片中咒罵聲連連。

馬克將整個復仇大計拍成影片後放到YouTube上與網友分享，才po上網兩天，就吸引超過2千萬人次觀看，反應熱烈。

(中時電子報)