獨／李懿小琉球暈船狂吐 同行友人驚呆

李懿潛水。（取自臉書）

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李懿喜歡戶外運動。（取自臉書）
有異國風情。（取自臉書）
享受潛水樂趣。（取自臉書）
玩得開心。（取自臉書）
李懿（中）和黃豪平（右）及Eason到小琉球潛水。（取自臉書）

李懿在中天《麻辣天后傳》當助理主持人2年多，最近陸續接下《醫師好辣》、《懿想天開》及《玩吧》等節目主持工作，忙碌之餘仍把感情兼顧得很好，交往4年的圈外男友很能體諒，她開玩笑說：「因為我們都愛錢啊。」現在是認真打拚階段，工作至上，男友從不抱怨，對她包容度很大。

她自認急性子，生氣時，男友只要安撫一下就消氣，和男友交往完全沒磨合期，男友被誇EQ高，她反笑說：「搞得我EQ很低。」33歲的她，苦惱剩2年就成了高齡產婦，「我們隨時可以結婚，但希望再努力拚一下，男友壓力也不會那麼大，我計畫35、36歲步入家庭，這樣比較能給下一代好的環境」。

她說女友人已婚，「她們在群組討論媽媽經，我偶爾看到親子文章會丟到群組分享，但心想是不是要退群組，因為常搭不上話」。她想到將來懷孕樣子就害怕，還沒做好心理準備走入婚姻，今年下半年自己最大改變是除了工作還抽空學潛水，「以前只想把錢存下來，捨不得花在自己身上，現在想開了」。

她月初和黃豪平、Eason等友人到小琉球潛水，因為嚴重暈船，前後吐了3次，吐完再下水，上來又吐，讓同船的人佩服她的毅力，「我主持外景節目起家，從小耐操、不怕吃苦，我不會為了這種（暈船）小事就放棄」。喜愛冒險的她，計畫2019的農曆年和朋友到亞馬遜河探索生態祕境，「可能很累，但會有釋放壓力的舒暢感」，相當熱血。

(中時 )

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