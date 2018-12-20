復興商工元旦展　22、23日校內登場

2018年12月20日 01:34 中時 葉書宏

新北市復興商工12月22日、23日將舉辦元旦展活動，今年展出主題「圖魄力」。（復興商工提供）

新北市復興商工12月22日、23日將舉辦元旦展活動，今年展出主題「圖魄力」。（復興商工提供）

新北市復興商工12月22日、23日將舉辦元旦展活動，今年展出主題「圖魄力」，高三同學想透過作品展示新的創意和大膽的想像力，用「突破力」來迎接未來的挑戰，認為只要敢挑戰，敢突破，敢改變，就會不一樣。

復興商工校長王志誠說，復興商工是培育國內美術人才的搖籃，每年都寫下無數傳奇的不朽故事，該校獲教育部頒全國藝術教育貢獻績優獎學校、新北市高職旗艦計畫最佳學校，該校學生每年參加全國學生技藝競賽與全國美展等比賽獲金手獎與各類特優，升國立科技大學更屢創新高，榜單貼滿外牆引人側目。

今年高一新生就讀該校進修部中大學畢業生多達五十餘位，學生肯定復興商工師資及教學用心外，且一償自己對美術設計繪畫愛好的夙顏，此情形在高職是絕無僅有，國中技藝班同學由美術老師帶隊到校參觀，且皆表達有意願參加該校舉辦寒假國中電腦、設計、繪畫研習營等，並將該校列為升學首選學校。

王志誠說，學校為迎接周年校慶，將校園外圍牆開闢展示櫥窗，定期更換學生優秀作品，不僅美化社區、街道，更增添秀朗路藝術氣息，永和區也因復興商工而成為遠近皆知的美術城市。

展出作品以高三同學為主，各類作品高達萬餘件，精選其中分次展出，共分設計、繪畫、工藝、媒傳、圖文、產品、包裝、數位、室內設計、資料處理等數十類型。展出期間開放各界參觀，請您千萬不要錯過這次展出的機會。

展出時間：107年12月22日上午8時至下午9時，12月23日上午8時至12時，展出地點復興商工校內，洽詢電話：（02）2926-2121。

(中時 )