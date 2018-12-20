原住民家族詐領保險金案 張婦母女遭聲押禁見

原住民家族詐領保險金案5嫌晚間移送北檢複訊。（陳信翰攝影）

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中時

檢調偵辦花蓮原住民張玉真家族涉嫌佯裝精神疾病患者，陸續向國泰、中國及台灣等3家人壽公司詐領理賠金，10年共來詐得3000多萬元，其中張婦女兒楊閔庭就詐得1000多萬元；昨天兵分5路搜索並以詐欺罪被告身分約談張婦、楊女、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳玉美丈夫吳成發、小姑陳玉葳等5人，北檢漏夜偵訊5人後，今天凌晨以張婦及女兒楊女2人涉嫌詐欺罪嫌重大，有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另3人訊後請回。

檢調調查，張玉真最初向與當初承保她案件的中國人壽林姓女保險業務員借錢近百萬元，她因還不出錢，林女便教她裝病詐保，直到還清欠款後，仍食髓知味，持續以此方式詐保。

據了解，張玉真等家族成員等人受訊時，互推責任，指是聽張玉真的指示，張玉真則避重就輕，全推給業務員林女。檢調也約談現已離職的林姓女業務員，但她未到案，將擇日約談。

檢調調查，張婦5人自2008年起，陸續以裝病的方式，陸續到台北榮總、陽明、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院等多家醫院，假裝罹患憂鬱症等精神疾病症狀，使醫師做出錯誤診斷後，入院接受精神疾病治療，出院後再向多家承保的保險公司申請住院等理賠給付，10年來詐領逾3000萬元理賠金，張婦女兒楊閔庭一人就涉詐領1000多萬元。

(中時 )

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