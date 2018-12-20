12／20三大報頭條要聞

2018年12月20日 07:27 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●「敦品勵學、愛國愛人」是台大校訓。如今，前閣揆江宜樺在台大演講，卻遭太陽花突襲，喪失說話權，連在黑板寫「保持理性」的自由都被剝奪；這種反暴力、用暴力，高舉民主反民主的行徑，再次證明太陽花是民主之恥；這群害國恨人、書讀到背上的學生，不僅對不起台大校訓，更寫下台灣教育史最難堪的一頁。

●台北上海雙城論壇歡迎晚宴19日晚間在圓山大飯店舉行，「兩岸一家親」成了「關鍵密碼」。台北市長柯文哲致詞時重提「五個互相」，並表示雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，兩岸關係就可和平穩定。上海市常務副市長周波也表示，上海與台北拓展交流合作，一定會有更多成果，讓兩市人民在「兩岸一家親」氛圍中，共同分享「珍貴的親情和友情」。

●第九屆台北－上海雙城論壇登場，滬方由上海市常務副市長周波昨日上午11點20分率團抵台。周波在機場受訪時表示，雙城論壇是兩岸交流合作最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作典範，這次論壇定能「認識新朋友，學到新知識，共享發展成果」。台北市長柯文哲受訪直言，台灣目前氛圍就是拚經濟，「多點經濟、少點爭議，大家一起賺錢就沒爭議」。

●「雙城論壇」昨登場，本次上海代表團約135人來台，創下歷屆人數最多的紀錄；並分為核心團、先遣團、工作團、媒體團、文化團、衛生團、住建委團、環保團以及學者團等。其中文化團陣容最龐大超過25人，而衛生與住建委團也有約20人。凸顯本屆論壇台滬兩市在文化、環境衛生、公共住宅與都更方面的交流合作。

@旺報

●台北─上海雙城論壇歡迎晚宴19日晚間在圓山大飯店舉行，「兩岸一家親」成了「關鍵密碼」。台北市長柯文哲致詞時重提五個互相，並表示雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，兩岸關係就可和平穩定。上海市常務副市長周波也表示，上海與台北拓展交流合作，一定會有更多成果，讓兩市人民在「兩岸一家親」氛圍中，共同分享「珍貴的親情和友情」。

●選舉前，柯文哲暫時不提「兩岸一家親」，選完後，兩岸一家親回來了，這當中既有陸方對柯文哲的「期許」，也隱含在白綠合作破局下，與陸方合縱連橫的抉擇。

●「台北─上海雙城論壇」20日登場，台北市長柯文哲在歡迎晚宴上強調「兩岸一家親」。大陸涉台人士對此表示，台北市長柯文哲再次展現有能力處理兩岸關係，論壇辦得好更讓民進黨政府執政黯然失色，無黨籍背景讓柯可與藍營做進一步整合。他說，柯文哲的選票來自淺藍、淺綠，要挑戰2020年總統大選，首先的考驗是他如何恰當處理藍綠關係。

●九合一選舉過後，第一個城市交流活動「台北─上海雙城論壇」於20日登場。上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，雙城論壇結束後，未來不排除發展成「多城論壇」，即兩岸的地方交流方面朝著台灣幾個風土相似的縣市先整合，再與大陸的沿海某一個縣市舉行城市交流。

@工商時報

●台積電3奈米廠環差案，在確保用水、用電供應無虞下，昨（19）日終於過關了，代表這項逾6,000億元的大投資案可望在2020年如期啟動，讓台積持續坐穩全球第一大晶圓代工龍頭地位。

●為協助大陸中小企業面對經濟放緩及中美貿易戰的難關，大陸「央媽」再有新動作。在美聯準今晨宣布是否升息前夕，中國人民銀行昨（19）日宣布新創較中期借貸便利（MLF）更優惠的「定向中期借貸便利」（TMLF），為小微、民營企業提供中長期穩定資金來源。專家認為，人行此舉係為明年全面降息做準備，長期貨幣寬鬆會再加碼。

●財長蘇建榮昨（19）日在立院財政委員會指出，短期而言，我國租稅負擔率在今年可突破13.35％，中長期目標將比照OECD各國14％～15％標準，但未限定時程。

●台灣資本市場回溫了！今年全年有60家企業新掛牌上市櫃，為近5年同期新高，較去年多21家，對金管會提出二年新增百家IPO目標感到樂觀，預計明年可達成50家以上企業掛牌目標。

(中時電子報)