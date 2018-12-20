檢替酒店妹神翻譯「靠北三小」 網：問段宜康就知

2018年12月20日 07:58 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

吞球了沒? 細說段宜康"曲棍球奇緣..."

台南一名年過半百的洪姓「資深酒店妹」，因怒嗆黃姓女同事靠北三小挨告公然侮辱，不過檢察官替洪女神翻譯，解釋「靠北三小」意思為「吵什麼吵」，不起訴洪女。對此，網友紛紛歪樓留言，連民進黨立委段宜康都中槍「段委員已完全解釋靠北三小」

台南一名50歲洪姓坐檯小姐日前疑因生意不好，加上喝得爛醉如泥，與業績好的蔡姓同事發生口角，甚至想出手毆打對方，在場黃姓及王姓女子支開2人，洪女趁機會向黃女大吐苦水，抱怨黃女不介紹客人給她，黃女則笑稱，因為洪女「條件不好」，不可因為業績差就怪罪同事。

洪女一聽立刻臉色難看，將怒氣轉而發洩在勸架同事身上，並飆罵「靠北三小」，據自由時報報導，黃、王2女認為名譽受損，提告洪女公然侮辱。不過，檢察官替洪女解釋，洪女罵「靠北」代表不屑他人叫苦或抱怨，「三小」則是台語的「什麼」，所以從台語翻譯過來意思即為「吵什麼吵」，沒有侮辱的意思，因此不起訴洪女。

對此，PTT網友則紛紛笑推檢察官「這檢座不錯 很了解口語用法XD」、「推檢察官」、「靠北三小本來就是叫什麼叫的意思呀。要怎樣才會侮辱？」、「靠北比較算形容辭，程度方面的意思」，甚至有網友點名先前與館長陳之漢隔空對嗆的立委段宜康，歪樓「問段宜康」、「段委員已完全解釋靠北三小」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)