高雄迪士尼還沒蓋先拆「迪士妮」 老司機崩潰：還我白雪公主

有網友拍到「迪士妮」招牌已俏俏拆下，許多老司機不捨。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

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中時電子報

準高雄市長韓國瑜曾說不惜代價引進「迪士尼樂園」， 讓當地一家巧妙呼應韓國瑜政見的制服酒店「迪士妮」，一夕爆紅，卻也疑因樹大招風被警方盯上，迫使業者自行結束營業，有網友發現，「迪士妮」招牌19日已悄悄拆除，走入歷史，讓許多老司機惋惜大嘆「怎麼還沒去船就沈了」、「還我白雪公主」。

有網友在PTT八卦版上貼出臉書頁面截圖打趣說：「我剛在FB看到，韓總沒有跳票，高雄真得有『迪士妮』」，發現有高雄酒店搭上政見熱潮，趁勢推出白雪公主、冰雪奇緣艾莎、睡美人、阿拉丁公主及美女與野獸等公主主題，店名就叫「迪士妮」。

「迪士妮」制服酒店跟上韓國輸喊出引進迪士尼樂園熱潮，推出白雪公主系列，深獲老司機歡迎。(圖／取自臉書爆廢公社）

由於「迪士妮」的噱頭有梗，許多網友看後大讚，還在臉書瘋傳，揪團朝聖，但因過於高調，19日卻傳出「迪士妮」招牌已被拆下運走，老司機得知後哀嚎聲不斷，不少粉絲說「我還沒去你怎麼就拆了」、「來不及啦，快改名好萊塢」、「果然..被查水錶了」、「去過真的讚，只能追憶了」、「才剛要爆紅就被拆了..」。

「迪士妮」制服酒店因準高雄市長韓國瑜的迪士尼政見，一度在臉書上爆紅，但也因樹大招風被盯上，迫使業者自行拆下招牌避風頭。（圖／翻攝自臉書／加藤軍台灣粉絲團2.0）

據悉，「迪士妮」前身是創世紀精品會館，後來易主改變經營模式重新開張，除了不定期推出主題服裝搶客，還會祭出比基尼女郎及特別表演節目，後因韓國瑜的迪士尼樂園政見意外爆紅，卻也引起警方關切。「私下得知警方規劃臨檢，只好先拆下招牌暫停營業，先避避風頭，等日後平息再改名復出」業者說。

(中時電子報)

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