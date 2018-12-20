小內閣再爆爭議 他分析：韓國瑜頭腦非大家想的簡單

2018年12月20日 08:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜小內閣再確定！ 潘恆旭接觀光局長

高雄市長當選人韓國瑜昨證實部分小內閣名單，其中海洋局長朱挺玗曾在競選市議員時買票遭判當選無效。對此，韓國瑜表示，現在要找像一張白紙一樣的人真的不好找，相信高雄市和小內閣都能接受她，也希望大家能以更寬廣的心胸來看待小內閣。有網友分析後直言「韓國瑜頭腦絕對不是大家想的那麼簡單的」。

高雄市準海洋局長朱挺玗在競選市議員時，曾因任立委的媽媽吳德美替她操盤買票，2008年被判當選無效定讞。對於內閣名單再爆爭議，韓國瑜表示，尋找閣員時飽受外界批評，也許過去有小小的紀錄，但若已接受過懲罰的人，盼社會能夠看到她的長才，現在要找像一張白紙一樣的人真的不好找，相信高雄市和小內閣都能接受她，也寄望大家能以更寬廣的心胸來看待小內閣。

網友gasiacruise在PTT發文指出，韓國瑜頭腦絕對不是大家想的那麼簡單的，他說若韓真的那麼笨，可以搞定三教九流都有的北農？可以挺住全民進黨炮火贏高雄？他說既然是韓的決定就靜觀成果，「反正韓總看起來就是要這麼做了」。

該網友提及，或許其實還有其他更好更少爭議的人選，但韓也不是白癡，難道不知道全台灣都用顯微鏡在看他？但既然韓敢用，最後是美麗的果實還是惡果，韓國瑜還是得承受，「不搞搞看，誰知道最後結果」。

此外，該網友說若不是韓國瑜去高雄，民進黨會繼續躺著贏；若不是韓國瑜去高雄，誰理高雄。他直言，韓如果要亂搞也只有一次四年機會，也會斷送掉他未來政治前途，「所以支持他的不用擔心」。至於討厭韓的，若韓國瑜爛四年後剛好換回民進黨。

對此，有網友認為，「擔心啥 高雄也很難再更爛了」、「其實韓像是想給年輕的黨員一些機會，讓他們能在熟悉位置發揮所長。而且局長也不是一任四年的，做不好就立刻換人」、「做下去就對了」、「做事不要畏首畏尾」。但也有網友認為「惡果韓承受？是高雄市民一起承受好嗎？」

(中時電子報)