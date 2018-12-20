若這裡爆衝突 學者：陸恐面臨「八國聯軍」圍攻

2018年12月20日 08:46 中時電子報 馮英志

近年中國大陸在南海及南太平洋擴張海權實力，台灣學者表示在中美對立之下若亞太爆發衝突，大陸恐面臨「八國聯軍」圍攻，而台灣應強調自身地緣戰略重要性，藉此強化與歐盟合作。

台灣民主基金會副執行長顏建發18日出席布魯塞爾歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）東亞地緣政治暨安全研討會時表示，他認為大陸勢必加強南海軍事化，並延伸勢力至南太平洋，導致美國第二島鏈勢力受到威脅；此情況下，位於第一島鏈重要位置的台灣更顯重要，所以呼籲歐洲應更重視台灣地理位置戰略意義。

他進一步說明，亞洲情勢發展已不只是陸美對立，而將會是「打群架」，不只美國聯合日本、韓國、澳洲、印度及紐西蘭等國，法國和英國軍艦也表明前往南海聯合執行航行自由行動，因此一旦發生戰爭，大陸恐將陷入「八國聯軍」的處境。

同時出席的中華民國對外貿易發展協會副董事長劉世忠則表示，由於歐洲聯盟（EU）數月前提出連結歐亞戰略的倡議，顯示歐洲開始在亞太及印太區域想要扮演更多角色；再加上美國政府認為台灣在印度洋太平洋戰略上可扮演一定角色，因此從美國及歐洲的戰略都給台灣機會去突破外交關係。台灣接下來可思考如何在歐盟的連結歐亞戰略上進一步強化。

歐盟今年9月發布「連結歐亞」（Europe-Asia Connectivity）策略，盼與更多的參與方合作，例如日本與美國的「印太戰略」及東南亞國家協會（ASEAN）的「2025年東協共同體願景」，以互惠互利方式增進歐亞連結。

(中時電子報)