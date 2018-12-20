NBA》裁判又出包！小蘭斯補籃絕殺溜馬不算

2018年12月20日 09:04 中時電子報 黃及人

W O W ‼️@Larrydn22 with an UNBELIEVABLE putback to WIN IT FOR THE CAVS at the 🚨!#BeTheFight pic.twitter.com/BpELwnx5c9 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2018年12月19日

到底NBA裁判還要繼續出多少次包，聯盟才肯正視這些問題呢？聯盟官方20日公布溜馬與公牛之戰最後2分鐘裁判報告，直接承認騎士前鋒小蘭斯在絕殺補籃之前，先把溜馬後衛歐拉迪波扯倒在地，這次絕殺根本就是不算！

其實從影片慢動作當中可以清楚看出，在胡德最後2.5秒的20呎跳投同時，小蘭斯在籃下積極卡位，且跟歐拉迪波陷入彼此拉扯，結果小蘭斯利用蠻力直接摔倒歐拉迪波，才讓他得以輕鬆佔據空檔，空中第一時間把球補進。

歐拉迪波堪稱這場比賽最大的受害者，因為不只最後關頭被小蘭斯故意摔倒在地，裁判報告也指出，歐拉迪波最後20.4秒還被騎士後衛柏克斯拉扯球衣，可是場上3位裁判竟然同時都沒看到，當然也沒吹出犯規罰球的判決。

老實說，本季已有太多場比賽都因裁判吹判出錯，造成決定勝負的無奈結果，這是否代表聯盟本季「操作」手段越來越拙劣？還是NBA裁判的素質與專業越來越差勁？恐怕就是見仁見智，只是這種情況還要發生多少次才夠呀！

(中時電子報)