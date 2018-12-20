台灣大道新地標「東方嘉磐」燙金門牌吸科技業揪團買13戶

2018年12月20日 09:06 中時 盧金足

基地規畫從台灣大道上退縮25米大空間，提供大面積的空間，作為綠色廊道公共休憩區，以友善空間為城市增加更多綠意。（盧金足攝）

「東方嘉磐」從以奢華而不奢侈的風格規畫，公開至今已銷售6成5，特別的是，台北客及新竹竹科就占2成左右。（盧金足攝）

「東方嘉磐」從收藏國外骨董級撞球檯，用心配備大型螢幕，讓住戶可以在公設的空間觀看球賽，交流聯誼。（盧金足攝）

「剛剛好的完美！」嘉磐建設董事長魏嘉銘（右）、擔任公司董事長特助的長子魏豪志，以以「心靈建築」的概念成就令人驕傲的力作。（盧金足攝）

頂樓的空中泳池，與都市天際線的無敵視野連結。（盧金足攝）

有別於其他建築，在公設上運用大量的原木材質，包含樟木、檀木、檜木等。（盧金足攝）

台灣大道二段的科博草悟特區建案，是很多台中人想進駐的夢想地。（盧金足攝）

台灣大道是台中市的明星道路，新近完工落成的「東方嘉磐」建案，坐擁台灣大道門牌行情也鍍金！基地規畫46坪與52坪的宜居格局，以「剛剛好的完美」作為東方嘉磐的行銷主軸，客層鎖定在具有品味、時尚約40歲上下的時尚白領菁英或「企業家二代」，公開至今已銷售6成5，其中有科技業揪團一口氣買13戶，台灣大道的交通便利與生活機能成熟，成為台中房市的金字招牌。

科博館特區長久以來都名列台中市的金磚區，還因臨近草悟道綠園道，百貨商圈林立，建商紛紛搶先卡位，連北部建商忠泰建設都看好科博草悟特區，揮軍台中打造「老佛爺」預售個案，嘉磐建設董事長魏嘉銘捷足先登，相準台灣大道的基地，新完工的「東方嘉磐」，讓購屋者物超所值。

近來在交屋時，許多客人看到魏嘉銘向他握手致謝，以「零缺點」肯定施工品質與品味，回想當初土地取得的過程，魏嘉銘說，這塊經整合10幾年的土地，因為持有人眾多，經過一番好事多磨才成功，他以37年來投入建築的經驗與心得，深諳土地會找屬意的人，「口袋深不一定可以輕易取得土地

，而是要與這塊土地有緣份！」

嘉磐建設以「心靈建築」概念為發想，基地規畫有捨就有得

，從台灣大道上退縮25米，提供大面積的土地，作為綠色廊道公共休憩區，以友善空間與市民共享，而且有別於其他建築，在公設上運用大量原木材質，住戶欣見樟木、檀木、檜木等原木，感受原木的溫潤與天然，大自然氛圍油然而生。

魏嘉銘表示，台灣大道是台中市的門戶，「東方嘉磐」的台灣大道門牌也成為最佳賣點，台北客及新竹竹科業就占2成左右，同質性的住戶，讓這棟建築加分不少，因為除了個案規畫，生活機能及交通便利更是利多，住戶出門就可搭優化公車前往「金典綠園道」的第六市場，還能搭公車一路到達海線的三井OUTLET PARK ，或悠閒走到長達3.5公里的草悟道，慢跑、快走、散步，都是輕鬆的生活日常。

此外，從經國綠園道轉型成功的草悟道，現在是台中市最夯的景點，周邊有咖啡、二手書店、時尚精品、各式異國料理與NOVA、各式3C用品店，週末還有欣賞街頭藝人駐唱與閒逛文創市集擺攤，人潮帶來錢潮，更替「東方嘉磐」生活環境增加很多樂趣。

這棟集結魏嘉銘經驗、專業與智慧的建築力作，建築工法和品質要求嚴謹，頂樓的空中泳池更是經典，與都市天際線的無敵視野連結，令人驚艷的還有砸下百萬重金，從國外搜羅的骨董級撞球檯，用心配備大型螢幕，讓住戶可以在公設的空間觀看球賽，交流聯誼，烹飪教室使用密度高，「住在一起的芳鄰，剛剛好就是緣分」，推動社區經營變成社團。

「希望蓋一棟有書卷氣的建築，建築外觀的意象，就像是一疊疊有層次的書！」魏嘉銘說，他的構想也為建築師激盪出創意的火花，呈現不一樣的建築風貌，「東方嘉磐」躋身為台灣大道的新亮點。

(中時 )