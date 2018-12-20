正妹新娘的小王是… 結婚日遭綠帽夫狠刺16刀慘死

新郎氣不過新娘與自己的爸爸通姦，婚禮當日將新娘狠刺16刀慘死。((圖／翻自《太陽報》)

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中時電子報

土耳其日前發生一起21歲新娘，婚禮當天被新郎狠刺16刀慘死悲劇，導因在於新娘和公公及公公的朋友通姦。

據英國《太陽報》報導，21歲新娘葛魯(Gullu Yurdoglu)與22歲新郎米德罕(Metehan Yurdoglu)，自小青梅竹馬，2人決定廝守終身，但女方家人反對，葛魯仍堅持非米德罕不嫁，結婚前就到米德罕家裡同居，惟同居期間米德罕就聽朋友暗示，葛魯不守婦道，早與未來的公公發展婚外情，米德罕還發現葛魯與爸爸的一名朋友有染， 一度要求父親把葛魯趕出門，卻遭反對，反而要趕他走。

米德罕為了葛魯偷吃自己爸爸，難過到自殺多次，第1次被父親發現救下，第2次被警察救起，他說：「我已經想了很多次要自殺，或者殺了古魯。」不料，米德罕果真在兩人的婚禮當天，對躺在沙發床上的葛魯質問：「為什麼要出軌？」，當葛魯回：「你真的不是個男人，你很沒用！」後，兇性大發，衝到廚房拿菜刀，後因葛魯對他比中指，米德罕氣不過，便對葛魯狠刺16刀，送醫後仍回天乏術。

米德罕案發後已被逮捕，葛魯的家人忿怒無法原諒，要求當局處以絞刑吊死極刑。

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