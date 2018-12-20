充分發揮軍事用途 陸火速趕工雙航母

解放軍首艘航母「遼寧」艦和第一艘自製航母7月21日並列，停靠在大連造船廠碼頭，首度呈現上演雙艦合璧的畫面。（中新社）

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中時電子報
解放軍首艘自製航母繼3次海試後，即將進行第4次海試

中國船舶重工集團正在大連造船廠火速趕工，一方面修整遼寧艦，一方面則準備讓解放軍首艘自製航母002艦展開第4次海試，以讓雙航母徹底發揮戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，消息人士透露，中船重工正面臨龐大的壓力，以準時交付雙航母，尤其是在負責解放軍航母計畫超過10年的前總經理孫波涉嫌受賄洩密被雙開後，更是如此。

解放軍首艘航母遼寧艦2012年服役，目前正進行大幅修整升級，而網路盛傳，艦載機已上艦，尚未服役的002艦近日可望展開第4次海試。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平認為，儘管遼寧艦的戰力已升級，但002艦的武器與電子系統要比遼寧艦先進。「這意味當『山東』艦明年服役時，」他說，「中國會有兩艘充分具備戰力的航母。」

此外，宋忠平指出，為了慶祝解放軍建軍92周年，002艦最早可能在明年8月交付海軍。「由於山東省就在遼寧省大連造船廠旁，而遼寧和山東都是沿海省份，」他說，「這艘航母很可能命名為『山東』。」

儘管中紀委周一宣布，孫波除了受賄，還「濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失」，而受到開除黨籍和公職的雙開處分。但消息人士透露，57歲的他會被調查，是因為向外國情報機構洩漏國家機密。他們指出，一旦被定罪，孫波可能面臨死刑或死緩的處分。

不過，接近解放軍海軍的消息人士說，孫波案對中國的航母計畫影響有限。

目前仍在打造的003艦將比照美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級航母，安裝世上最先進的電磁彈射器系統（EMALS）。然而，由於美中關係緊張升高，北京面臨預算壓力，建造工作已放緩。

(中時電子報)

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