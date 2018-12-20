柯P雙城論壇致詞有玄機？人渣文本爆：少了一關鍵句！

2018年12月20日 09:27 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018「雙城論壇」昨晚在圓山飯店舉行歡迎晚宴，本屆雙城論壇參與人數盛況空前，台北市長柯文哲致詞時表示，雙城論壇秉持互相認識、了解、尊重、合作及諒解的「五個互相」和「兩岸一家親」精神。對此，本名「人渣文本」的輔大兼任助理教授周偉航表示，大家只關注「兩岸一家親」，卻都沒注意到柯P與去年雙城論壇致詞有何不同，關鍵在於今年少了很重要的一句話，「建構兩岸命運共同體」。

周偉航昨深夜在臉書發文表示，比對過去柯文哲上任後舉辦的3屆雙城論壇致詞版本，並可以發現微妙變化，分別如下：

柯文哲2015雙城論壇談話重要內容:

對於兩岸城市交流及雙城論壇，我一向秉持兩岸一家親的精神，和四個互相：「互相尊重」、「互相認識」、「互相了解」、「互相合作」的原則，來達到促進交流，也期盼上海和台北一起合作，在雙方既有的政治基礎上，促進兩岸交流，推動兩岸關係和平發展，謀求兩岸人民的最大利益，這也是我一五新觀點的想法。

柯文哲2017雙城論壇談話重要內容:

過去30年兩岸的交流證明了兩件事，一，人民的需求才是政府努力的方向，人民的利益才是政府努力的目標。二，打破兩岸的對立，不是不可能，但必須雙方都努力，「互相尊重，互相合作，甚至互相諒解」。

兩岸關係是影響臺灣人民生活的重要因素，如果以人民的福祉為目標，秉持「兩岸一家親」的理念，加強兩岸交流合作，建構兩岸命運共同體，共同追求兩岸人民更美好之未來，現在面臨的一些僵局是可以克服的。

柯文哲2018雙城論壇談話重要內容：

希望未來雙方在既有政治基礎上，維繫得來不易的交流成果，持續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久、永續發展，成為兩岸關係發展的典範，只要秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，和「兩岸一家親」的精神，兩岸關係一定會和平穩定，也可以達到互惠互利的雙贏局面。

可以發現今年2018致詞較2017致詞少了一句「建構兩岸命運共同體」，回顧今年7月柯P出席「嗡嗡嗡市政體驗營」活動有學生曾提問，「陸方對台仍有飛彈佈署」，這談得上親嗎？柯文哲當時直言，「親是嘴巴親而已啊，我的意思是說，你喜歡聽什麼，我就講給你聽」。今年論壇致詞有所調整，是否代表微調兩岸論述，令人好奇。

(中時電子報)