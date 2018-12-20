日本遴選核廢最終處分場 傳支持派付錢要求町長爭取

2018年12月20日 09:27 中時 黃菁菁

日本正在遴選核電廠高放射性廢棄物的最終處分場。《朝日新聞》爆料，鹿兒島縣南大隅町町長森田俊彥在2009年選舉前，收了支持在大隅町設核廢處分場的3名電力業者相關人士及町內有力人士提供的800萬日圓(約台幣222萬元)現金，森田後來還委託其中1人出面爭取在町內建處分場。

日本經濟產業省為遴選高放射性廢棄物的最終處分場，去年7月首次公布「科學特性地圖」，南大隅町幾乎全境都是適合設處分場的地區。大隅町前任町長2007年曾考慮爭取在町內建處分場，森田則是在前町長宣布引退後，2009年4月首度當選成為町長，至今已連任3屆。

相關人士指出，提供森田現金的3人2009年1月先提供了300萬日圓，在町長選舉公告前的2009年4月3日又提供了500萬日圓，總額達800萬日圓，當時是在居酒屋裡給森田現金的。

報導指出，森田的選舉辦公室負責人表示，那是選舉經費。但這筆錢並未記載在選舉活動費用收支報告中，恐有違反《公職選舉法》之虞。依照規定，町的收支報告保存期限為3年，故現在已找不到當時的報告。

提供森田現金的3人向朝日記者表示，「因為希望森田爭取在町內設處分場，他說需要選舉費用，所以借錢給他。」森田表示，「那是個人借款，與政治活動無關」。3人因不滿爭取建處分場的計畫無進展，去年10月要求森田還錢，森田也於去年11月將800萬日圓還給這3人。

日本政府在全國遴選核廢料的最終處分場，從調查適合地點的階段起，就提供地方政府巨額的經費，故不斷傳出有幕後勢力在爭取，但由於各地居民激烈反對，使得遴選作業困難。

(中時 )