台灣夏威夷姊妹州25週年 Kolas：向太平洋打開大門

2018年12月20日 10:44 中時 張理國

行政院發言人Kolas Yotaka代表政府前往夏威夷參加台灣與夏威夷締結姊妹州25週年酒會，並於酒會中發表演說，Kolas提及，台灣已向太平洋打開大門，熱情擁抱南向與太平洋各國的人民。Kolas在演說時也公開邀請夏威夷州長Ige拜訪台灣，獲得州長正面回應，台灣與夏威夷關係將更加緊密。

Kolas在美國夏威夷時間12月18日晚間，接受夏威夷州長David Ige邀請，出席台灣-夏威夷締結姊妹州25週年紀念活動。現場有超過兩百名當地政要與台灣僑社領導人出席，氣氛熱烈。Kolas不但在晚間的酒會前先親自前往州政府大樓，拜訪剛剛在美國期中選舉獲選連任的州長David Ige，與州長相談甚歡，稍後在酒會中也與Ige先後上台致詞，雙方表達願意繼續推動台灣-夏威夷的友好關係。

同時，現任美國在台協會主席莫健（James Moriarty)以及美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt)也出席盛會，莫健主席於致詞時除了細數美國與台灣關係的歷史，更強調美國與台灣享有相同的民主價值，Kolas也與兩位前後任AIT主席相談甚歡。另Kolas與當地具有影響力的原住民籍州參議員Kalani English為舊識，再次碰面敘舊，English議員還致贈Kolas禮物。

Kolas在演說中說明台灣追求民主自由的價值不變，正推動各項進步政策，同時也強調台灣已向太平洋打開大門，熱情擁抱南向與太平洋各國的人民，台灣與夏威夷擁有政治、經濟、文化、歷史、地緣甚至血緣上的親近性，彼此就像兄弟姊妹邦，Kolas更當場邀請夏威夷州長親自拜訪台灣，獲得州長首肯。

(中時 )