雙城論壇致詞 鄧家基：選舉後 對擴大交流有認知

2018年12月20日 09:49 中時 張潼 、 張鎧乙

2018雙城論壇主題為「循環經濟」，今先由北市都發局長林洲民進行15分鐘主題演講。（張鎧乙攝）

2018台北－上海雙城論壇主論壇、分論壇今登場，台泥企業團董事長張安平擔任開幕引言，緊接著北市副市長鄧家基、上海副市長周波致詞、雙方代表主題演講，簽署3項合作備忘錄後，最後由台北市長柯文哲結語致詞。鄧家基指出，第九屆雙城論壇還有一個更不尋常的意義，那就是選舉過後，一般觀察，不管藍綠白對擴大交流都有認知、有共識。

鄧家基在致詞時先「脫稿」談到昨天陪同上海常務副市長周波一行市政參訪的心得，他笑說，從興隆公宅、內溝溪生態整治、內湖科學園區等，都可以看到上海代表團的肯定與讚賞眼神，但是交流過程也有壓力，例如周副市長當場邀請北市都發局長到上海發展，「哇，這是很大的壓力」，不過，交流就是競爭的開始，透過雙城的良性競爭，彼此才能持續進步。

鄧家基也表示，台北跟上海有很多共同點，不過分隔70年，也有很多不一樣的地方，例如普通話的講法就有很多不一樣，希望透過交流，把分隔造成的隔閡、差異補上來，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，這就是雙城論壇持續舉辦的最大意義。

鄧家基更指出，第九屆雙城論壇還有一個更不尋常的意義，那就是選舉過後，一般觀察，不管藍綠白對擴大交流都有認知、有共識，在這樣情況之下，如果台北、上海能正向發展、帶動全面的互動，即使雙方沒有完全相同的過去，但透過交流的努力，讓下一代有和諧共同的未來。

最後鄧家基表示，這次雙城論壇以循環經濟為主題，城市當前面對極端氣候災變、自然資源不斷耗竭等問題，希望透過創新思維，帶動新的設計，在生產、管理、商業模式方面，都讓自然資源使用更有效率、攜手克服這樣的環境壓力。

(中時 )