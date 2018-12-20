老梗騙癡女！妙齡女借錢也要匯給美軍少將

2018年12月20日 10:12 中時 馮惠宜

臺中市1名23歲林姓女子1個多月前認識自稱為美軍少將的網友Kim，其表示要寄包裹給林女卻遭到聯合國扣留，需要匯款約美金7000元的贖金才能贖回，如此詐騙老梗，林女深信不疑到處向朋友借錢要到銀行匯款，幸行員機警即時發現有異報警處理，在行員及警方共同極力勸說下，才讓女子清醒過來，及時阻詐成功。

臺中市警察局第三分局立德派出所18日15時許接獲銀行經理報案，指稱有名女子到櫃檯要匯款疑似遭詐騙，希望警方到場了解。林女表示，於今年10月在網路上認識一名美國少將，要由阿富汗寄包裹給林女，惟包裹被聯合國扣留，需要付贖金美金7000元(約新臺幣215809元)才能將包裹寄到臺灣。

警方極力勸說林女不要匯款，但林女根本聽不進去，就當著警方的面，持續用LINE與「美軍少將」聊天，相信少將會來臺灣與她相聚，後來警方找出各種相關美國軍官詐騙新聞，林女看了之後才恍然大悟，趕緊向警方道謝。

林女與美國少將才認識1個多月，卻對他的甜言蜜語深信不疑，即便自己手頭並不寬裕，卻仍到處跟朋友借錢籌措贖金，幸好要銀行要匯款時，小孩不斷哭鬧急需安撫，便匆匆把手機交給行員，行員看到電子信件內容覺得十分可疑，趕緊通報警方到場，才能及時阻止這場詐騙。警方呼籲網路交友千萬要小心，絕對不要匯款，並且多方查證對方所說的內容是否屬實，「美國軍官」需要贖金、要寄包裹來臺、之後退休要來臺灣會合等等，多為詐騙集團慣用的說法，應謹記關鍵字，切勿輕易上當。

(中時 )