老梗騙癡女！妙齡女借錢也要匯給美軍少將

經銀行報警，台中市警第三分局立德派出所員警到場勸說，成功阻止23歲林女被騙。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時

臺中市1名23歲林姓女子1個多月前認識自稱為美軍少將的網友Kim，其表示要寄包裹給林女卻遭到聯合國扣留，需要匯款約美金7000元的贖金才能贖回，如此詐騙老梗，林女深信不疑到處向朋友借錢要到銀行匯款，幸行員機警即時發現有異報警處理，在行員及警方共同極力勸說下，才讓女子清醒過來，及時阻詐成功。

臺中市警察局第三分局立德派出所18日15時許接獲銀行經理報案，指稱有名女子到櫃檯要匯款疑似遭詐騙，希望警方到場了解。林女表示，於今年10月在網路上認識一名美國少將，要由阿富汗寄包裹給林女，惟包裹被聯合國扣留，需要付贖金美金7000元(約新臺幣215809元)才能將包裹寄到臺灣。

警方極力勸說林女不要匯款，但林女根本聽不進去，就當著警方的面，持續用LINE與「美軍少將」聊天，相信少將會來臺灣與她相聚，後來警方找出各種相關美國軍官詐騙新聞，林女看了之後才恍然大悟，趕緊向警方道謝。

林女與美國少將才認識1個多月，卻對他的甜言蜜語深信不疑，即便自己手頭並不寬裕，卻仍到處跟朋友借錢籌措贖金，幸好要銀行要匯款時，小孩不斷哭鬧急需安撫，便匆匆把手機交給行員，行員看到電子信件內容覺得十分可疑，趕緊通報警方到場，才能及時阻止這場詐騙。警方呼籲網路交友千萬要小心，絕對不要匯款，並且多方查證對方所說的內容是否屬實，「美國軍官」需要贖金、要寄包裹來臺、之後退休要來臺灣會合等等，多為詐騙集團慣用的說法，應謹記關鍵字，切勿輕易上當。

(中時 )

正妹新娘的小王是… 結婚日遭綠帽… 孝子撞4部法拉利獲捐款 台灣人的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。