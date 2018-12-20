洗澡順序看個性超準的！先洗「這部位」的人最受歡迎

2018年12月20日 10:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

洗澡是件愉快的事，當你在澡間沖涼或泡澡時，你最先清洗哪個部位呢？在整個沐浴過程中，你清洗的身體部位，意味著你對特定身體部位的重要性。從這些動作可以準確看出你的個性，了解你的個人價值傾向。如果你習慣先洗腋下，恭喜你一定是個受歡迎的人。

國外網站《Indiatimes》報導，每個人會根據自己的潛意識，洗澡時選擇最先下手的部位，身體的9個部位，有人習慣先洗頭由上而下，有人重視面子先洗臉，但若是先從私處先清理，答案或許讓你感到意外。來看看你清洗身體部位的最優先順序，了解你可能不自知的個性吧。

1、臉部

你習慣先洗臉，代表你相當重視「別人如何看待你」，你也常常因為自己的笨拙感到尷尬，且很難接受別人對你的批評。

2、腋下

令人感到意外，喜歡先洗腋下，竟然代表你相當受歡迎，你也是一個心地善良的人，只不過個性較為極端，不是真心愛一個人，不然就是恨之入骨。

3、肩膀或頸部

在外人眼中你非常優秀，你也相信只要努力工作，就能不斷朝著夢想邁進，你的「競爭力」相當強烈，擁有想要領先於每個人的慾望。

4、胸部

習慣先洗胸部區域，代表你相當喜愛自己的身體及皮膚，你不但個性獨立、做事「快、狠、準」，也有話直說、不拐彎抹角。

5、私密處

先洗私密處的人通常非常保守、害羞，且沒有主見、拿不定主意，但他人認為和你相處非常愉快，因為你擅長關心他人，不過別人想了解你，得花費很長的一段時間。

6、手臂或腿

如果你習慣先洗手臂或腿，代表你非常謙虛又有禮貌，而且個性相當沉穩，不會害怕在眾人面前自我表達。

7、背

背部和脊椎、神經系統有關，也代表著你的「意識」，因此若你習慣先洗背，就表示你是非常小心謹慎的人，不會盲從，比起與其他人相處，你偏好獨處的時光。

8、手

洗澡時先洗手，代表你的「精神力量」相當強烈，你認為自己做的事情都是正確的，從不擔心出差錯。不過你不擅與人交際，認為自己「看到什麼就是什麼」，也從不畏懼人生中的不確定性。

9、頭髮

習慣先洗頭髮，代表你很謹守紀律和秩序，可能有一點「強迫症」，且極為固執己見，對任何事情都要發表意見。另外，你最大的優點則是擅長「時間管理」。

(中時電子報)