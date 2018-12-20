出回國都沒收到警告！葉毓蘭轟：非洲豬瘟防疫有漏洞

大陸非洲豬瘟來勢洶洶，政府加強宣傳及邊境稽查。示意圖。（資料照片／林和生攝）

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中時電子報
防堵非洲豬瘟新法日前上路，初犯罰20萬再犯罰百萬。圖為桃園機場檢疫犬在工作人員帶領下檢查入境旅客的行李。（本報系資料照片）

非洲豬瘟來勢洶洶，農委會防疫宣傳卻出現漏洞，警察大學退休教授葉毓蘭表示，她12月4日隨團赴歐、去上海中轉前未收到宣傳單，13日從上海搭機返台，也沒有任何警告，雖然防檢局說明從10月3日凡是赴大陸的航班，在報到櫃檯都會發給宣傳單，但她都沒有收到宣傳單。

葉毓蘭在臉書上發文表示，雖然防檢局長馮海東說明了宣傳管道都盡量用了，同時也說了從10月3日凡是赴大陸的航班，在報到櫃檯都會發給宣傳單，疫情發生以來也三度通知大陸窗口要告知陸籍旅客我方有加重罰金的規定，但她12月4日參加旅行團前往歐洲，在上海中轉過境12小時。全團含領隊37人，在松山機場赴大陸時，都沒有收到宣傳傳外，12月13日在上海搭機回來時，也沒有任何警告。

她強調，事實就是如此！防檢局說宣傳管道都用了，但至少航空公司恐怕沒有配合，簡訊未必都收的到，就算收到也未必會讀，因為一到機場就有各種罐頭簡訊湧入，並說，宣傳要有效，重大訊息請要確實送達。

葉毓蘭日前才幫2名攜帶豬肉產品來台紛遭重罰5萬的陸配喊冤，她認為陸配在大陸不見得看得到FB或Line，不知道台灣防疫加重力道，才會攜帶豬肉產品回台。

(中時電子報)

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