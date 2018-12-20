《台南四百年古地圖集》述說台南400年時空遞嬗

〈安平圖〉為目前僅見的晚清時期安平細部地圖，呈現開港後安平聚落空間與外國商行、領事館等建築座落狀況。(台南市文資處提供)

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〈地番入臺南市地圖〉不同於其他地圖，置入部分門牌資訊，可對比街區今昔概況。(台南市文資處提供)
〈臺南府附近迅速測圖〉則為目前僅見由台灣總督府製圖部出產的台南附近一帶迅速測圖。(台南市文資處提供)

地圖將真實世界的空間畫面轉譯成圖像，訴說一個時代的故事，台南市文化資產處24日將發表《台南四百年古地圖集》，將荷西時期至20世紀初期的台南相關古地圖蒐集研究成果，具體展現在國人面前，當中有14張地圖更是首度公開。

文資處指出，這些地圖內容豐富、分散世界各地，例如，選印在地圖集導讀冊內頁的17世紀〈大灣(島)圖〉，畫風有如同當時荷蘭地區盛行風景畫，對海岸、天際與城鎮的景象有細膩描繪，也紀錄當時熱蘭遮城與周邊聚落。此外，書中收錄18世紀〈臺灣地理圖繪〉與〈臺灣府城圖繪〉，則是分別藏於美國大都會藝術博物館與西雅圖藝術博物館的珍貴藏品。

為數眾多地圖中，有14張是首度公開。如〈安平圖〉為目前僅見的晚清時期安平細部地圖，呈現開港後安平聚落空間與外國商行、領事館等建築座落狀況；〈臺南府附近迅速測圖〉則為目前僅見由台灣總督府製圖部出產的台南附近一帶迅速測圖，呈現20世紀前後，府城至歸仁一帶交通、地景、聚落分布狀況。〈地番入臺南市地圖〉不同於其他地圖，置入部分門牌資訊，可對比街區今昔概況。

《臺南四百年古地圖集》出版源於2013年執行「臺南古地圖徵集、調查與研究計畫」，該計畫盤點現存關於描繪台南地區的各類型地圖資源，為了能讓市民及國人更認識台南，文化局與南天書局合作出版《臺南四百年古地圖集》，以先前調查成果為基礎，挑選具歷史文化意義的地圖共165張。

這些地圖或藏於荷蘭、西班牙、日本、美國及國內各大館藏或私人所藏，類型或主題多元豐富，可全面且完整呈現台南近400來演變。透過不同地圖繪製方式、圖像表達及主題內容，將更可窺探台南在台灣史，甚至是東亞及世界史脈絡下時空環境的遞嬗。

(中時 )

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