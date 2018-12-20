日本4名廚在台合作開公司 賣的居然是…

2018年12月20日 09:49 工商 姚舜

金葉炸牛肉餅的包裝請到日本設計師設計，外觀時尚。（圖／金葉國際餐飲）

全球首家「金葉名氣餅」將於1月10日於微風南山美食街開賣。（圖／金葉國際餐飲）

金葉紅廚主攻川味與亞洲辣辣味菜餚。（圖／金葉國際餐飲）

金葉紅廚主攻料似日本定食的套餐並提供盒餐，也就是便當外賣。（圖／金葉國際餐飲）

台灣外食餐飲場商機大，日本4位各有專精的名廚合作開在台開公司、創品牌，賣肉餅與便當搶商機。（圖／金葉國際餐飲）

台灣外食餐飲市場比日本有潛力？看好台灣外食族「哈日」，加上飲食男女就是勇於嘗新試奇，在餐飲料理業界不同領域各領風騷的4位日本名廚金子真也、辻田雄大，以及千葉憲二 與田中，攜手合作在台成立「金葉國際餐飲集團」，並一口氣在台創立主攻川味辛辣料理的餐飲品牌「金葉紅廚」，以及主攻炸肉餅的的「金葉名氣餅」兩個連日本都沒有的餐飲品牌，雙品牌的全球首店並將於明年110日於微風南山B2美食街正式開賣。

有別於過去日本名廚名店來台搶商機都是以店中店型式開在百貨公司賣場，或是以獨立街邊店之姿插旗在都會人潮流量大的商圈，日本4大名廚聯手共創的「金葉紅廚」與「金葉名氣餅」登台，選在百貨美食街以專賣店型式「設櫃」，其中金葉名氣餅的「炸肉餅」，炸好了套個紙袋就可讓客人帶著走。而金葉紅廚的川味與亞洲辛辣料理則是以小套餐供應並賣「盒餐」，也就是便當，且訂價主打親民。

日本4名廚跨界合作在台創餐飲品牌賣「小食」與盒餐，顯示繼拉麵、烏龍麵、燒肉、天丼與海鮮丼之後，日本餐飲集團開始嘗試以更「庶民並有獨特性」的商品，以及更貼近台灣常民餐飲消費的親民的價位，與市場其它日本餐飲區隔並提高在台灣外食市場市占。

4位日本名廚中，金子真也是號稱日本第一天丼〈金子半之助〉的創辦人，­ 辻田雄大則是東京Top1.〈日本橋海鮮丼TSUJIHAN〉靈魂人物。千葉憲二來頭不小，他是日本拉麵界第一個將溏心蛋放入拉麵的創始人，同時也是前拉麵協會理事長。田中剛則是在日本具權威拉麵聖經網站〈Ramen Database〉中，拿下豚骨拉麵類別綜合排名6屆冠軍的〈博多長濱拉麵博多 田中商店〉創辦人。4位各有來歷的日本名廚合作在台成立餐飲集團、創立新品牌並開店，顯然是對台灣外食餐飲市場「有夢」。

以專賣日本炸肉餅而創的「「金葉名氣餅」，命名是由日本炸肉餅MENCHI的發音相似中文的「名氣」而來。金葉名氣餅的炸肉餅是由千葉憲二得到法國政府認證，全球僅千家餐廳入選殊榮的銀座餐飲名店MAKANAIKIICHI和食料理店〉店裡的明星商品發展而來。已有40多年和食料理經驗的千葉憲二，其精湛手藝呈現出有別於一般店鋪的多汁與風味平衡，此次來台以專門店型態，僅獨賣香脆麵衣包裹香甜牛肉肉汁的牛肉肉餅，並以低於銀座店〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉店裡要價900日圓的價格，在台灣卻標榜以「銅板價」推出，消費者是否買單？值得觀察。

「金葉紅廚」菜式是以和食纖細料理手法融合台灣炒功，由中華料理底子深厚的田中剛與東京人氣超夯的麻辣擔擔麵連鎖店〈成都正宗擔擔麵TSUJITA〉店主辻田雄大，共同開發出獨特的紅、白麻婆豆腐為招牌料理之外，更標榜將高級中餐廳才吃得到的功夫菜導入美食街的套餐與餐盒，讓一個人也能輕鬆享受餐廳等級料理。日本大廚作川菜能不能符合台灣外食族口味？也讓人好奇與關注。

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