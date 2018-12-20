有這種事！音樂才女2度人工流產 被未婚夫告發墮胎罪

2018年12月20日 10:04 中時電子報 張達智

世間事真是無奇不有！一名音樂系碩士畢業、擔任音樂學院總監的27歲陳姓才女，2度懷了未婚夫孩子，卻因健康、衝刺事業等因素墮胎，豈料未婚夫竟發怒，除要求返還所有訂婚費用，還告發陳女墮胎罪。

音樂才女2年前與陳姓男友交往不到3個月就意外懷孕，當時男方無結婚打算，陪她就診服藥墮胎。據自由時報報導，今年初陳女忙於補習班立案時發燒並再度懷孕，陳男卻說要生2胎才考慮結婚，才女難以接受於是再度墮胎。

檢察官根據陳女提出的病歷資料、教師識別證及立案證書等資料，證明陳女今年元月確實發燒、又在學校兼課、又忙音樂補習班成立事宜，墮胎符合優生保健法相關法條「因懷孕或生產將影響心理健康或家庭生活者」規定要件，士林地檢署偵結，將陳女不起訴處分。

許多民眾不清楚我國目前仍存在【墮胎罪】。

刑法第288條規定：

懷胎婦女服藥或以他法墮胎者，處六月以下有期徒刑、拘役或一百元以下罰金。

懷胎婦女聽從他人墮胎者，亦同。

因疾病或其他防止生命上危險之必要，而犯前二項之罪者，免除其刑。

不過【優生保健法】第三章有《人工流產及結紮手術》的辦法，明訂懷孕婦女經診斷或證明有下列情事之一，得依其自願，施行人工流產：

一、本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病者。

二、本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病者。

三、有醫學上理由，足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康者。

四、有醫學上理由，足以認定胎兒有畸型發育之虞者。

五、因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。

六、因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者。

未婚之未成年人或受監護或輔助宣告之人，依前項規定施行人工流產，應得法定代理人或輔助人之同意。有配偶者，依前項第六款規定施行人工流產，應得配偶之同意。但配偶生死不明或無意識或精神錯亂者，不在此限。

第一項所定人工流產情事之認定，中央主管機關於必要時，得提經優生保健諮詢委員會研擬後，訂定標準公告之。

只要符合優生保健法規定的行為，進行人工流產，即屬依法令之行為而可阻卻違法，並不觸犯墮胎罪。

(中時電子報)