NBA》不罰大牌？雷霆公牛亂鬥2禁賽3罰款

雷霆與公牛球員在場上陷入一團混亂。(美聯社)

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中時電子報

相隔整整2天，聯盟總算做出公牛與雷霆亂鬥的判罰，結果薛洛德、費爾頓兩名雷霆後衛各被禁賽1場，公牛的羅賓羅培茲(2.5萬美元)與鄧恩(1.5萬美元)，以及雷霆的葛蘭特(2萬美元)都遭罰款，詭異的是雷霆球星韋斯布魯克怎麼沒事？

因為整個衝突事件的真正導火線，就是第3節還剩4分27秒，韋斯布魯克跟鄧恩激烈卡位，韋斯布魯克狠狠甩掉鄧恩的手，造成鄧恩不滿猛推了他一把，才會發生後續的羅培茲、葛蘭特之間的激烈衝突，羅培茲甚至被摔倒地上。

為了平息事端，裁判當場吹了韋斯布魯克、鄧恩、葛蘭特與羅培茲各1次技術犯規，沒想到薛洛德、費爾頓兩人卻跑來搶戲，不僅離開板凳席，更加入衝突人群當中，換來20日雷霆與國王之戰禁賽1場命運，也只能算是自己活該。

可是包含鄧恩、葛蘭特、羅培茲等人都出現揮肘或推人的明顯動作，為何沒被禁賽僅遭罰款？只能說聯盟官方充分表達只想趕緊息事寧人的態度，至於引爆衝突的韋斯布魯克，更是一點事情都沒有，只能說球星光環果真很好用。

(中時電子報)

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