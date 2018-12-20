影》難忘呼麻快感 留美高材生回台當自耕農

2018年12月20日 10:10 中時 謝明俊

台北市刑大偵5隊等單位在北市大安區破獲一個大麻栽植場，起出大麻成品。〔謝明俊翻攝〕

留美學子私栽大麻遭逮

曾在美國留學主修犯罪心理學，現在北市經營餐廳的許姓青年，因美國部分州郡可吸食娛樂或醫療用大麻，而接觸吸用大麻，許某返台後念念不忘呼麻快感，透過網路購買大麻種子及栽種工具，在北市大安區四維路租處私種大麻，台北市刑大偵５隊等單位獲報合組專案追查，１８日循線查獲這個大麻栽植廠，起獲一株大麻活株及大麻成品等，詢後依法送辦。

市刑大偵５隊是在月前接獲線報指稱，某旅美歸國學子涉嫌栽種大麻，經報請台北地檢署檢察官唐仲慶指揮，會同大安分局等單位組成專案，經長時間偵蒐及跟監、埋伏，鎖定７３年次的許姓青年涉嫌在大安區四維路租住民宅內種植大麻。

專案人員於18日持搜索票許嫌租處搜索，當場逮捕許嫌、侯姓女友及張姓室友等3人，現場查獲種植型大麻毒品工廠1座，大麻活株1株、大麻成品淨重約37公克、種植器具1批。

警方調查，許嫌曾在美國一所長春藤名校主修犯罪心理學及餐飲，返台後在北市經營一家餐廳，許在美期間，因美國部分州郡將娛樂用及醫藥用大麻合法化，才接觸吸食大麻，回國後念念不忘呼麻快感，因此藉由網路社群、論壇等管道取得相關栽種大麻技術，在租屋處非法種植大麻，警方詢後將全案依毒品罪嫌，移送北檢偵辦。

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(中時 )