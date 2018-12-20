暖冬遊獨漏三市引爭議 立委：交通部答應納桃市

觀光局日前公佈擴大暖冬遊，因獨漏三市引發爭議。（報系資料照）

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交通部觀光局日前公佈擴大暖冬遊補助，因方案獨漏台北、桃園、新竹三市引發業者反彈，立委鄭寶清今（20）日擬在立法院交通委員會上提案，要求觀光局將全台都納入方案。鄭寶清表示，桃園市在今年上半年的住房率早已掉至48.6％。據了解，交通部確定會將桃園市納入，而台北、新竹兩市則還待討論。

立法院交通委員會今審查中華郵政、高速鐵路建設明年度的預算，邀請交通部次長祁文中、中華郵政董事長魏健宏、鐵道局長胡湘麟等人列席報告，並備質詢。

對於觀光局日前公佈的擴大暖冬遊補助，遭獨漏的三市業者、立委都不以為然，立委鄭寶清表示，觀光局主張是因為這三市住房率高於5成，所以才不補助，然而事實上桃園市在2014年的住房率為54.6％、2017年是51％，到今年上半年也已掉到48.6％，低於5成。

此外，鄭寶清說，台北市與新竹市的住房率也逐年下降，兩市在2014、2016、2017上半年的住房率，台北市分別為71％、64％、63％，新竹市則分別為55.4％、51.11％、51.01％。

鄭寶清私下向記者表示，交通部已答應將桃園市納入方案，而台北、新竹兩市是否納入仍待討論。鄭寶清直說，多納入三市經費僅增2億元，無法理解觀光局一意孤行的原因何在。

立委李昆澤說，補助絕不是長久之計，只是及時雨罷了，只有國內旅客板塊移動，沒有新的旅客進來，觀光局應推動觀光產業鏈、打造區域旅遊品牌，推動觀光產業聚落，建議可以將國民旅遊列入所得稅扣除額，給予賦稅獎勵以鼓勵國人國旅。

(中時 )

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