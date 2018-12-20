雙城論壇登場 北滬副市長暗交鋒

2018年12月20日 10:45 旺報 陳君碩

台北上海雙城論壇20日上午舉行開幕式，兩市副市長分別開幕致詞。台北市副市長鄧家基點到為止表示，「了解也尊重大陸對某些意見的堅持，大陸也了解尊重台灣對民主自由的努力」，他認為台北與上海有共同之處，但也因為七十年的分隔，有一些用語差異和隔閡；上海常務副市長周波說，兩岸即便用語有差異，但共同點還是較多，他同意鄧說的兩城難免要競爭，但希望是良性有序的競爭，因為有競爭才會有進步。

台北市副市長鄧家基在雙城論壇致詞表示，雙城論壇加深了兩岸人民的認識和歷史情感，但他也透露，19日北市府都發局長在向上海市副市長周波介紹時，被周波和上海台辦主任當場邀請到上海發展，甚至常駐，「這對我們是很大壓力」，他經過19日的交流，最大的心得就是雙城論壇既是交流效果，也是競爭的開始。

鄧家基認為雙城有很多共同點，但也因為分隔七十年，有許多不一樣。相同點譬如都曾被康熙皇帝統治過，都經歷過二次世界大戰，都講普通話，都紀念孔子；不同的則是在用詞方面，台北說早安，上海說早上好；台北說計程車，上海說出租車，台北說失業，上海說下崗，他說「分隔造成的隔閡跟差異，透過交流補上來」，他也引用台北市長柯文哲提的「五個互相」，強調這就是雙城論壇舉辦的最大意義。

鄧家基說，這次論壇有個更不尋常的意義，就是在九合一選舉後，台灣的藍綠白都有擴大交流的共識，希望雙城能夠正向交流發展，「希望即使台北上海沒辦法完全有相同過去，但寄望透過交流努力，讓我們的下一代能夠有美麗和諧的未來」。

鄧家基還藉此機會表達北市府對兩岸的一些看法。他說，「台灣已然是中國文化基礎上第一個走上民主的地區，大陸更是中國近代歷史上，第一個有機會影響全世界的強大經濟體 我想這些成就跟貢獻，都值得相互尊敬，都必須共同來珍惜」。他也表示，大陸一直展現推動和平發展的目標不變，台灣邁向成熟穩動的民主社會努力也不變，希望可以一同腦力激盪。

鄧家基還點到為止表示，「我們了解也尊重大陸對某些意見的堅持，大陸也了解尊重台灣對民主自由的努力」，希望透過交流邁向和平發展，實現民主社會的真諦。

隨後發言的上海常務副市長周波，則回應了鄧家基說的兩岸異同，他說「我個人感覺更多的是共同點，雖然有些詞彙是不同的，但是說的是同一件事情」，周波表示，大陸稱出租車，意思是不是私家車，是要為人服務，台灣叫計程車，傳達的是需要按里程付費，「所以是一件事情」。

周波也同意兩城難免要競爭，但希望是良性有序的競爭，他認為有競爭才會有進步，有競爭才會有動力、壓力，也才會有榜樣。

周波說，希望雙方共同秉持兩岸一家親理念，共同譜寫更多美好的雙城故事，共同維護兩岸和平發展的大局。

(旺報 )