大讚民進黨「地表最強村姑」 他轟國民黨說好的改革呢？

2018年12月20日 10:28 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

綠營「最正小村姑」選立委 看板搭韓流遭酸爆

為爭取民進黨南市第二選區立委補選提名，自稱「地表最強村姑」的28歲陳筱諭，大嗆蔡英文與行政院長賴清德「改革就要講真的」。對此，前國民黨立委孫大千直呼要為這位「地表最強村姑」喝采，並反問國民黨「說好的改革呢？」

陳筱諭日前不僅在高雄掛起了「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」的大型競選廣告，也在台北掛起「還我七天假」，狠打總統蔡英文的一例一休政策，大嗆蔡英文與行政院長賴清德「改革就要講真的」。

對此，孫大千稍早在臉書表示，連民進黨新生代都有勇氣大聲的說出，「改革就要講真的」，不由得想要問一句，國民黨「說好的改革」呢？

他也反問國民黨，包括提出政策回應民眾的期待了嗎？告訴黨員為何而戰了嗎？給台灣人民一個再投給國民黨的理由了嗎？完成黨產歸零了嗎？轉型升級成為一個數位政黨了嗎？協助離職黨工順利轉業了嗎？處理嚴重的「人頭黨員」的問題了嗎？

孫認為，國民黨「用盡洪荒之力」從一個「台灣人民比較不討厭的政黨」，轉變成為一個「台灣人民喜愛的政黨」了嗎？敢不敢大聲的向勞工承諾，只要國民黨重新執政，必定「還他們七天假」呢？

「沒有！什麼都沒有！」孫大千說只有為了佈局總統選舉的「感恩之旅」。他直言，唯有「改革」，才是真正的「感恩」。

(中時電子報)