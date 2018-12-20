上海副市長周波：雙城論壇可延伸與長三角城市群合作

上海市常務副市長周波20日在雙城論壇開幕式致詞。(陳君碩攝)

友善列印
旺報

上海常務副市長周波20日在雙城論壇開幕致詞，他認為兩個城市既合作也競爭，但希望是良性競爭，他也表示大陸改革開放四十年的經濟成就，裡面也有廣大台商台資的貢獻，投資超過400億美元。他指出，上海作為長三角這個世界級城市群，可發揮龍頭作用，對於台商是個機遇，可以讓雙城論壇延伸到更廣的領域。

周波致詞表示，經過19日一天的參訪考察，學到了不少、了解了不少，也思考了不少，他認為雙城既是合作，難免也要競爭，但希望是良性競爭，因為有競爭才會有進步、才會有壓力、有榜樣。

周波表示，大陸改革開放四十周年，上海作為改革開放的窗口，取得舉世矚目的成就，裡面也有廣大台胞台商台資所做的貢獻，他說，目前有12900多家台資在上海，投資超過400億美元，今年的首屆上海進口博覽會，也有43家台企參加，這都充分說明兩岸交流合作的成果與結晶。

周波說，按照上海的2035年規劃，要建設國際、經濟、金融、航運、貿易、科技創新等五個中心，也正在打造長三角一體化，將有三省一市被一起規劃，共有兩億人口、20萬億GDP、一億多中產階級人口，具有廣闊市場，他認為上海作為長三角這個世界級城市群，可發揮龍頭作用，對於台商是個機遇，可以讓雙城論壇延伸到更廣的領域，「這方面我們有更多的事情可以做」。

他希望雙方共同秉持兩岸一家親理念 共同譜寫更多美好的雙城故事 共同維護兩岸和平發展的大局。

(旺報 )

雙城論壇登場 北滬副市長暗交鋒 雙城論壇 周波：譜寫美好雙城故…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。