上海副市長周波：雙城論壇可延伸與長三角城市群合作

2018年12月20日 10:33 旺報 陳君碩

上海常務副市長周波20日在雙城論壇開幕致詞，他認為兩個城市既合作也競爭，但希望是良性競爭，他也表示大陸改革開放四十年的經濟成就，裡面也有廣大台商台資的貢獻，投資超過400億美元。他指出，上海作為長三角這個世界級城市群，可發揮龍頭作用，對於台商是個機遇，可以讓雙城論壇延伸到更廣的領域。

周波致詞表示，經過19日一天的參訪考察，學到了不少、了解了不少，也思考了不少，他認為雙城既是合作，難免也要競爭，但希望是良性競爭，因為有競爭才會有進步、才會有壓力、有榜樣。

周波表示，大陸改革開放四十周年，上海作為改革開放的窗口，取得舉世矚目的成就，裡面也有廣大台胞台商台資所做的貢獻，他說，目前有12900多家台資在上海，投資超過400億美元，今年的首屆上海進口博覽會，也有43家台企參加，這都充分說明兩岸交流合作的成果與結晶。

周波說，按照上海的2035年規劃，要建設國際、經濟、金融、航運、貿易、科技創新等五個中心，也正在打造長三角一體化，將有三省一市被一起規劃，共有兩億人口、20萬億GDP、一億多中產階級人口，具有廣闊市場，他認為上海作為長三角這個世界級城市群，可發揮龍頭作用，對於台商是個機遇，可以讓雙城論壇延伸到更廣的領域，「這方面我們有更多的事情可以做」。

他希望雙方共同秉持兩岸一家親理念 共同譜寫更多美好的雙城故事 共同維護兩岸和平發展的大局。

(旺報 )