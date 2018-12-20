川普自敘撤軍 幕僚竟渾然不知

美國總統川普19日宣布自敘里亞撤軍，不過外媒報導幕僚、顧問、國際盟友事先並不知情。（圖／路透社）

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中時電子報

美國總統川普19日宣布，將自敘利亞撤回2,000多名美軍，終結4年來美國在敘利亞的軍事行動。不過據傳川普相當決斷地做了這個決定，多名幕僚、顧問、甚至盟友都感到「相當震驚」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，引述自共和黨籍外交委員會主席寇爾克（Bob Corker），他表示川普行政團隊對這項決議感到相當震驚。

消息人士透露，其實今年4月一場會議上，川普就表明要馬上自敘利亞撤軍，不過當時軍事專家及國安顧問都強烈勸退他，認為此時撤軍太過匆促、魯莽，於是川普決定給團隊6個月時間完成在敘利亞的軍事行動，幕僚仍表示時間太短，豈料川普只是專斷地回應「完成就是了」。

8個月後，川普再重提舊事，儘管幕僚、閣員極力奔走、勸退，仍無法阻止，19日晚間，川普在推特上放上影片，說明他此時撤軍的原因。影片中他表示：「我們已經戰勝了伊斯蘭國，狠狠打倒了他們、並搶回土地，現在是美國軍人回家的時刻。當上總統兩年來，每當要打電話或寫信慰問戰亡士兵家屬時，我總是感到非常難過，不過現在他們要回來了。」

寇爾克對於川普再次在推特發布重大訊息感到相當震驚，宣布撤軍應該要透過非常正式的方式，不過白宮方面卻沒有事先通知重大訊息發布，也沒有提供進一步細節。

而川普的撤軍決定也完全不受幕僚支持，包括國防部長馬提斯（James Mattis）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都警告撤軍等同於從中東區域撤出勢力，將助長其他國家的影響力。

消息也指出，該地區至少2盟友表示事先並不知情，對於川普的決定「大感意外」，僅以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）事前被告知。

不過也有官員對幕僚事先不知情的說法不置可否，這位匿名官員認為川普自競選總統以來就打著撤軍旗號，幕僚們不該太過意外。

幕僚們事先知情不知情或許難說，不過在撤軍議題上，川普與官員的公開談話經常相左，就可看出這個團隊的運作相當紊亂。

擔任參謀首長聯席會議（JCS）主席的陸戰隊將領鄧福德（Joseph Dunford）本月11日才表示，美軍還須對上千名敘利亞當地戰士進行軍事訓練，協調聯軍打擊伊斯蘭國的美國特使麥格克（Brett McGurk）上周也才說就算敘利亞的恐怖分子都遭擊潰，美軍也不會這麼快撤軍，就連美國國家安全顧問波頓（John Bolton）9月也才說明美軍還會留在敘利亞對抗伊朗。

(中時電子報)

文章來源：In Syria withdrawal, Trump discards advice from allies and officials

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