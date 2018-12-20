雙城論壇 周波：譜寫美好雙城故事 上海見！

2018年12月20日 10:33 中時 林勁傑

第九屆台北－上海雙城論壇今（20）日正式開幕，上海市常務副市長周波致詞表示，台北跟上海兩個城市的關係，更多的是共同點，雖然有些詞彙不同，例如台灣的計程車，大陸叫出租車，但說的都是同一件事。希望兩市秉持「兩岸一家親」的理念，譜寫更多美好的雙城故事，共維兩岸和平發展的大局。最後他也向大家說「上海見」！

周波表示，很高興再次來到美麗的台北，與大家一起參加雙城論壇，他要代表上海市長、上海市代表團，對這次論壇順利召開表示祝賀，對台北市政府的盛情接待很感動。

周波說，他向鄧家基請教台北的垃圾管理，才發現這不僅僅只靠政府的推動，還要有民眾的響應，以及市場的力量，從台北的小學生們身上，用競賽開始樹立了循環經濟的概念，回家去教育父母，才做到現在的地步，「讓我們學到了又一課，真的是學到了不少」，了解了不少、思考了不少，對台北的盛情款待、熱情安排、周到的設計，表示衷心的感謝。

周波也特別談論台北、上海兩座城市的關係，他個人感覺，雙方更多的是共同點，雖然有些詞彙不同的，但說得是同一件事情，例如「我們大陸叫出租車，就是說不是你的私家車，租給別人，台灣叫計程車，也不是私家車，是要計程付費地，所以是一件事情」。他強調，兩市要競爭，因為有競爭才會進步，雙城論壇讓上海受益良多，上海的市民熱線就是跟台北學習的。

周波指出，上海跟台北的交流合作淵遠流長，簽署了各方面的合作備忘錄，為兩岸人民帶來福祉，「我們可以自豪說，雙城論壇是兩岸交流最重要的機制化平台，也是典範」；這次論壇以循環經濟為主題，上海人口超過三千萬，每天消耗的食物超過七萬噸，要處理是前所未有的挑戰跟壓力，另外上海也缺乏能源、土地資源，所以一定要尊重自然，努力創造天人合一的，可持續發展的生態環境。

(中時 )