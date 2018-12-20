翁章梁、黃敏惠共捐100萬助建失智家園 藍綠合作首步曲

準嘉義縣長翁章梁、準嘉義市長黃敏惠捐100萬助建失智家園。（廖素慧攝）

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準嘉義縣長翁章梁、準嘉義市長黃敏惠出席全國首座失智症照顧家園「聖仁家園」動土典禮。（廖素慧攝）

全國首座失智症複合式社區型照顧家園「聖仁家園」20日動土，準嘉義市長黃敏惠、準嘉義縣長翁章梁共同捐贈100萬助建家園，2人當選後首次碰面，一同捐款，並宣布這是象徵縣、市邁向攜手合作的第一步。

動工典禮由嘉義教區主教鍾安住、準嘉義市長黃敏惠、準嘉義縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠等人共同啟動工程，基金會表示，籌建家園預計募款9000萬，現約募到3000餘萬，尚有5600萬尚未募到。

基金會表示，截至今年10月嘉義的老年人口比例18.9％，已連續10年蟬連全台老年人口占比的冠軍，根據失智症盛行率8％統計，最高可能有1萬0873人為失智症患者，但嘉義地區可提供失智症後送照顧資源，日間照顧中心、機構失智專區、團體家屋等資源少，最多僅能服務4％長輩。

為紓解嘉義地區龐大失智照護需求，天主教中華聖母基金會仿效歐洲、日本的失智症照顧模式，籌建聖仁失智症複合式社區型照顧家園，整合失智症日間照顧中心、延緩失智病程最佳照顧模式的24小時團體家屋、失智長者實習店舖與失智症友善地域交流室，以期以複合式專責照護協助失智家庭。

黃敏惠表示，準縣長翁章梁說「天主聽到了」，提議2人各捐贈競選補貼款50萬，合計100萬元，為家園募款盡一點心力，這是他們選後首次碰面，是縣、市共同關懷失智家庭的第一步。

(中時 )

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