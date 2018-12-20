小孩竟遭袁惟仁家人斥「操控媒體」 陸元琪怒：別再打擾我們

2018年12月20日 10:30 中時電子報 吳品瑤

「小胖老師」袁惟仁10月驚爆在上海跌倒撞頭導致腦溢血，另一側則發現腫瘤，他雖順利完成腦部手術然陷入昏迷，前妻陸元琪期間帶著一雙兒女多次飛上海為他加油打氣，而本月18日傳出好消息，袁惟已返台送至台北榮總繼續治療，且人已經清醒，沒想到返台後，竟掀起另一番風波，讓陸元琪罕見動怒！

昨晚陸元琪在臉書開直播，表示除了賣水果之外還「有話要說」，跟媒體喊話：「拜託不要再來打擾我們母子3人了！」，她表示能夠理解記者的工作生態，但透露兒子袁義、女兒袁融正準備期末考，需要好好念書來補上之前去上海探父的進度，但是卻有媒體在上課時間打電話問他們有關爸爸的狀況，甚至去學校等他們下課去看爸爸，對孩子們造成困擾。

而因為袁惟仁返台，最近有大批媒體在北榮外頭守候，讓陸元琪最氣憤的是，袁家人看見媒體的大陣仗，竟然誤會是姊弟倆發媒體到醫院去，斥責他們「操縱媒體」，陸元琪知情後很是心疼，因此選擇透過直播跟媒體喊話，希望不要打擾他們一家三口。

陸元琪也懇求記者，要問問題去找大人、經紀人、經紀公司，「拜託不要打擾我的小孩讀書，不要剝奪他們關心爸爸的權利，也不要害他們被誤會、被責罵！」，她無奈表示即使心碎仍得出來說話，保護孩子，再度澄清：「他們沒那麼大能耐可以操控整個媒體」，苦笑說如果小孩有能力發媒體，那不如幫她開個簽名會，讓她賣賣鮭魚、哈密瓜。

(中時電子報)