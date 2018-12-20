空品拉警報！中火降載 中市府啟動應變措施

空品出現紅害等級，台中市府請台中火力發電廠配合降載，減緩對空品的衝擊。（黃國峰攝）

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西半部各縣市空品不良，台中市府啟動應變措施。（圖／台中市府提供）

受風場微弱、大氣擴散條件不佳影響，台灣西半部從北到南各縣市空氣品質普遍不好，台中市19日晚間出現紅色警示燈號。台中市政府環保局啟動緊急應變措施，除大型汙染源配合減排降載計19家，更要求前10大工廠配合降載5%；台中火力發電廠昨晚17時至24時三部機組歲(檢)修，降載1650MW，20日凌晨至上午7時，再降載50MW達1700MW，盼減緩對空品的衝擊。

環保局指出，根據空品監測站資訊，台中今日上午8時止，16座測站中，共有4站紅燈、6站橘燈、5站黃燈、1站綠燈，啟動緊急應變，通報大型汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放。

統計統天自主減排降載固定源計19家，削減量分別有懸浮微粒331.19公斤、硫氧化物1277.99公斤、氮氧化物2223.37公斤、揮發性有機物173.87公斤。

此外，通知營建工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵，並加強制高點巡查，稽查露天燃燒行為，並要求前十大工廠配合降載5％；另台中電廠在昨晚17時至24時，三部機組歲(檢)修(G2、G4、G8)，降載1650MW，今日凌晨至上午7時，再降載非歲(檢)修50MW(G9)，達1700MW。

環保局提醒，今日上午中南部逆溫層偏低，風速持續偏弱，西部部地區空品為橘色提醒等級至紅色等級，市府持續啟動各項緊急應變措施，未來三天，大環境風場都是偏東風情形，風速不大，預計空品不良狀況將持續到周末，提醒民眾外出時，留意空氣品質變化，並採取適當防護措施。

敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )

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