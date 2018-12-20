台中市國道1號接台74線 預計2023年通車

2018年12月20日 10:49 中時 盧金足

為改善大雅交流道周邊道路壅塞問題，台中市政府積極推動「國道1號增設銜接台74線系統交流道」計畫，19日計畫順利通過行政院國家發展委員會審查，總經費約為46.09億，預計2023年完工通車。

台中市府交通局表示，大雅交流道周邊交通壅塞根本原因是高速及快速道路無法直接連接，導致車流影響平面道路，未來國道1號接台74線完工通車後，將徹底解決此問題，完善大台中交通路網。

國道1號大雅交流道周邊為台中重要交通匯集點，包括西屯、北屯、大雅、神岡、潭子的居民，皆經由中清路以及台74線通往國道1號，平日尖峰時段及假日常交通壅塞。

市府近年來實行多項大雅交流道周邊壅塞改善策略，包含車道數調整、新闢南向道路，及建置動態即時號誌協控系統等，皆有成效，但大雅交流道交通壅塞的根本問題是高速及快速道路無法直接連接，導致車流影響平面道路交通，未來，國1及台74線直接銜接後將徹底解決該處交通問題，完善大台中交通路網，增加各地往來便捷性。

國1銜接台74線計畫搭配目前興建中的國4台中豐潭段計畫，可有效分攤國1交通負擔及提升台74線連接國1的運轉效率，完工通車後將強化台中都會區高快速路網內環(台74)與中環(國1、國4、國3)的連結。

交通局指出，該案經市府不斷努力及台中在地立委協助爭取下，繼2016年完成可行性研究核定，今年陸續通過環評專案小組及大會審查後，通過行政院國發會審查，待行政院核定後，將由交通部高速公路局盡速展開細部設計及工程施作。

台中市府強調，將全力配合後續用地取得、都市計畫變更等作業，積極協調交通部高速公路局提前於2022年底前完工，加速完善大台中高快速交通路網。

(中時 )