王浩宇轟韓國瑜「泡泡隨時被吹破」 網譏：還在崩潰？

綠黨桃園市議員王浩宇。(圖/本報資料照，黃世麒攝)

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中時電子報
/綜合報導

準高雄市長韓國瑜在勝選後，近期如火如塗洽談小內閣名單，預計將在今(20日)下午4點公佈，而主打的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，而選後因應環境調整部份施政措施，卻遭到台灣綠黨召集人、桃園市議員王浩宇批評，「更多的泡泡隨時都會被吹破，不會太久的」。遭網友譏，「還在崩潰？」。

王浩宇今(20日)凌晨在臉書上發文，委屈自己選前好幾次被韓粉洗版，儘管逆風，但他說，「我還是堅定的告訴大家，韓國瑜是個空殼子，當選後絕對是高雄的夢靨。選後沒多久，就有不少住在高雄的朋友後悔投給韓國瑜。」

他直批「韓的政見要嘛是空泛的口號，要嘛得靠大陸施捨，幾乎不可能在高雄辦到，也非常不切實際。」他嘆，「曾經賄選的政二代可以當局長」、國民黨的老舊官僚全部回籠。「更多的泡泡隨時都會被吹破，不會太久的。」

回顧王浩宇過去，曾在2009年7月因假冒批踢踢本站站方人員名義去威嚇站方管理人員，而被批踢踢站方永久封鎖，至今已滿9年，吳浩宇是少數被台灣第一大綜合性網路論壇全站「封鎖」的政治人物，因此王浩宇還有著「PTT佛地魔」外號，若有興趣的讀者和網友可Google「王浩宇ptt」。

PTT站方2009年全站封鎖王浩宇公告。(圖/取自PTT論壇)

對此，網友紛紛砲轟，「原來是被PTT封鎖拉永久黑名單的王浩宇議員啊」、「桃園管到高雄，管的真寬，而且人家也還沒上任，是有權利做事嗎？」、「我聽到的是後悔沒投他耶」、「我聽到的是後悔投民進黨」、「王浩宇才是個空殼吧？」、「王浩宇你當你是立委？居然管到高雄去了，你只是中壢選區的議員，不要自我膨脹」、「他們還在輸不起崩潰啊」、「王浩宇請顧好自己的泡泡」、「還在崩潰」、「原來是被PTT封鎖拉永久黑名單的王浩宇議員啊」。

(中時電子報)

文章來源：PTT站方封鎖事件

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