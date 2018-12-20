土城醫院上梁 明年底試營運

土城醫院提前完成主體結構，新北市長朱立倫20日主持上樑儀式。（葉德正攝）

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土城醫院明年底試營運！地方期盼已久的土城醫院提前完成主體結構，新北市長朱立倫20日主持上樑儀式，朱立倫表示，目前進度已達54.71%較預定進度超前，希望醫院能提前在108年底營運，服務鄰近120餘萬市民，落實在地醫療重大政策。

新北市衛生局表示，土城醫院為地下3層、地上15層，總床數約1千1百床的區域級教學醫院，採BOT方式由長庚醫療財團法人興建並提供醫療服務。

朱立倫表示，長期以來因醫療分區劃分新北被視作台北的邊陲，新北市醫療資源極度缺乏，2011年他剛上任時，新北市平均每萬人口才只有15床急性一般病床，遠低於35床標準，在各縣市排名倒數第二，尤其土城次區域更僅有6.5床，民眾常常得前往亞東或林口長庚，但往往一床難求，地方人士及各級民意代表多次強烈表達設置醫院的意願。

朱立倫說，在他堅持下，加上在強悍的前衛生局長林雪蓉、前立委盧嘉辰與林鴻池等人幫助，加上前衛生署長楊志良、邱文達的努力下，重新劃分醫療分區，不僅讓土城醫院得以籌設，連亞東醫院也能加床。

新北市衛生局表示，2012年醫院籌設計畫、都市計畫變更與用地取得，又突遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持等，期間篳路藍縷，市府團隊逐一克服，終於在20147月與長庚醫療財團法人簽約，總投資達67億，是國內繼雙和醫院及台南市立安南醫院之後，第3家、也是投資金額最大的BOT醫院。

長庚董事長王瑞慧則說，目前投資金額已經達80億，雖然知道很難回本，但本著服務社會、人本濟世的精神，全力以赴，打造土城醫院成為社區好鄰居。

衛生局表示，土城醫院位於土城區金城路二段，基地面積9250坪，總樓地板面積4萬1996坪，全院採黃金級綠建築標準設計，所有醫療與服務系統皆與林口長庚相同標準，合作期限50年，交通有捷運土城線，距二高土城交流道約2.5公里，經金城路往東聯接中和、板橋；西經中央路往樹林；未來還有捷運萬大線規劃銜接，交通便捷。

衛生局長林奇宏表示，後續將持續辦理內、外部裝修工程，以及儀器設備進駐安裝等項目。

(中時 )

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