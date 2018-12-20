明年元旦國歌由世界各地 新台灣人領唱

2018年12月20日 11:35 工商 崔慈悌

總統府今天公布，108年元旦總統府升旗典禮將以「勇敢自信 世界同行」為企劃主軸，國歌領唱人則呼應世界同行概念，邀請知名節目主持人吳鳳、球員戴維斯、服務台東偏鄉30年的「柯醫師」柯彼得等5位來自世界的新台灣人，與新北市少年合唱團共同擔任。

總統府今天召開記者會，公布明年元旦升旗典禮的相關企畫，明年由中華民國工業區廠商聯合總會第二年續辦，總統府公共事務室主任張文蘭表示，廠聯會的成員來自台灣各行各業，敢於向世界挑戰的精神與今年主題不謀而合。

廠聯會理事長秦嘉鴻和策展單位集智館指出，108年元旦升旗典禮的表演節目設計，將以青春無畏的台灣之光為概念，邀請過去一年裡，曾在國際大賽中獲得好成績的年輕表演團體參與。

包含2018世界盃行進樂隊大賽總冠軍的建中樂旗隊；美國世界啦啦隊錦標賽奪下亞軍的台灣啦啦隊國家代表隊；結合原住民古調吟唱與鼓擊節奏的形式、獲得日本東京國際打擊樂大賽金獎肯定的屏東涼山部落羽擊舞藝術團。

元旦升旗典禮也在三軍樂儀隊整齊劃一的操槍展演後登場，今年國歌領唱人將由5位來自世界各國而在台灣取得身分證的「新台灣國人」率領。

包括來自土耳其的金鐘獎節目主持人吳鳳；曾獲第11屆醫療奉獻獎的澳洲醫師柯彼得；曾帶領台灣男籃代表隊打進亞洲四強、美國歸化球員戴維斯；致力保留在台緬人歷史的緬甸華僑楊萬利；與編篡台越法律對照表的越南新住民陳玉水等。他們將與拿下2018世界合唱錦標賽銀牌的新北市少年合唱團一同為國人領唱國歌。

張文蘭表示，總統府元旦升旗活動將從4點30分開放民眾進場，早鳥朋友可先與大型地景藝術「深耕飛翔」拍照，超過千支造型光柱構成的蒲公英田，將是打卡熱點。

接著重頭戲國歌及升旗典禮預計於6點30分舉行。升旗典禮結束後，上午9點總統府將開放參觀。從星光到曙光，2019新年總統府的各項活動跨夜持續一整天，府方期待能吸引不同族群參與，共同迎接嶄新的一年。

(工商 )