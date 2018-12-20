大家都搞錯 康寧大學明年未全面停招

2018年12月20日 11:01 中時 林志成

康寧大學招收斯里蘭卡學生發生重大違規，教育部日前發布新聞稿表示「廢止108學年招生名額」，外界解讀是全面停招，但實際上搞錯了。教育部今天表示，經私立學校諮詢會開會決議，扣減康寧大學108學招生名額，台南校區各學制班別減20％、台北校區各學制減5％。

教育部高教司長朱俊彰表示，之前核定康寧大學108學年的招生名額後，才確認該校招收斯里蘭卡學生有重大違規，因此教育部11月14日的新聞稿提到「廢止康寧大學108學年度各學制班別(包括專科)招生名額之核定」，指的是之前核定的招生名額不算，要重新檢討。

私校諮詢委員會最近開會決定，扣減康寧大學108學招生名額，台南校區各學制班別減20％、台北校區各學制減5％。朱俊彰說，任何裁罰都不能第一次罰到最重，但得連續處罰，康寧大學如果未改善，教育部將繼續對它處罰。

「這種處罰根本不痛不癢！」全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，康寧大學在這次事件中校譽嚴重受損，「市場」本來就會自動給予「減招」，甚至會超過20％，教育部有罰跟沒罰差不多。

尤榮輝表示，在斯里蘭卡學生事件中，最該負責的是康寧大學「高層」，包括董事會、前任校長，以及參與決策的高階主管卻沒有被檢討，也不見有主管被事件被懲處或下台，可見康寧大學事前預防的內部稽核制度已廢弛，且事後的改善機制也付之闕如。

據了解，明年1月9日教育部專案輔導小組將到康寧大學台南校區訪視，希望能針對校園民主機制、資訊公開透明、課程的安排、教職師生權益給予輔導與建議。

(中時 )