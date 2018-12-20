黃國昌讚學生抗議江宜樺有勇氣 吳子嘉批：孬種

2018年12月20日 11:07 中時電子報 邱珮畇

吳子嘉說自已「完全瞧不起黃國昌這種人，難怪差點被罷免。」這種貨色，假貨色!因為明年要選舉了，所以又開始想要去撈太陽花的好處。(Youtube截圖)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀赴台大演講，遭上百名挺太陽花的學生突闖入會場大鬧抗議。立委黃國昌大讚這群學生非常有勇氣，敢挑戰權威，他相信江宜樺的言行，才是台大事件重要起因。美麗島電子報董事長吳子嘉批黃國昌是太陽花既得利益者，只會在背後鼓譟是「不帶種的孬種」。並說這群學生是「沒有用的小屁孩」。

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀赴台大演講，遭上百名挺太陽花的學生突闖入會場抗議大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」。立委黃國昌大讚這群學生非常有勇氣，敢挑戰權威。主持人劉寶傑昨在節目上問江宜樺現在有什麼權威?有種去找馬英九，去找當官的啊!

美麗島電子報董事長吳子嘉說，這個黃國昌「真是個孬種」，為什麼孬種?他是太陽花得到利益的人，他們一大票人因為太陽花得到利益，現在接受記者訪問在後面放話。「今天是我吳子嘉我就帶隊去跟他衝」，你帶種，那麼恨江宜樺，你就去跟他幹啊!你就只會在背後鼓譟!

吳子嘉批黃國昌「就是不帶種的孬種」，黃國昌要是夠種，老子帶隊跟你拚了!江宜樺要是這麼可惡，這麼樣的深仇大恨，你就衝嘛!只敢躲在後面，既得利益者享受了既得利益，要學生去鼓譟。

吳子嘉說自已「完全瞧不起黃國昌這種人，難怪差點被罷免。」這種貨色，假貨色!因為明年要選舉了，所以又開始想要去撈太陽花的好處。

他也評論抗議學生是「小屁孩」。吳子嘉說，你搞江宜樺幹什麼?江宜樺現在是無用之輩，這些人也是在騷動過程中，看到這麼多人得到太陽花的好處，在背後跟進。他說「我們當年在民進黨的時候，每天這種畫面是跟警察幹的，跟警總幹的。」他壞了幾萬塊西裝，被鐵絲網不知道勾破N套。

吳子嘉說，江宜樺是老實人，「這些學生要是碰到我，我就扁他了!沒有用，小屁孩嘛!」你要有本事，有理念，你要搞極端主義，你看國外怎麼搞極端主義的?丟汽油彈，你看法國黃背心怎麼幹的，跟警察幹啊!這些算什麼? 幾十個人欺負一個教授，不讓他講話。這算什麼?事隔幾年了?

民進黨議員高嘉瑜說，以前江宜樺上課非常風趣，很多學生都很仰慕他。沒想到當上行政院長，一夕變天，變成學生最痛恨的人。但她覺得，時至今日這些學生要的就是當年誰下令打學生的。主持人劉寶傑說，現在民進黨執政啊!高嘉瑜回，可是民進黨執政了也沒有給學生真相跟交代。

(中時電子報)