公主遊輪早鳥限定延至01／07冬季旅展 日韓雙國遊滿足遊客

2018年12月20日 11:05 工商 張佩芬

「盛世公主號」正式推出一次暢遊日韓兩國的超值新玩法，上圖為韓國釜山塔，下圖為日本長崎平和公園。圖：公主遊輪

場場爆滿的華麗原創歌舞秀《奇幻旅程》，由世界級表演者搭配巨型LED螢幕、獨步全球的16台無人機等高科技設備，創造動感的視覺饗宴。圖：公主遊輪提供

公主遊輪行銷總監陳欣德認為遊輪銷售成績M型化，代表公主遊輪多元設施、服務與目的地能滿足不同旅行預算的消費者。圖︰公主遊輪

全球豪華遊輪領導品牌 - 公主遊輪，帶著旗下最受矚目的旗艦級「盛世公主號」與主打暑期航季的「太陽公主號」，今年首度進駐臺北國際旅展，僅僅4天展期，專為亞洲賓客量身定打造的「盛世公主號」狂銷近千間艙房，緊接著接下來2019年1月4日冬季旅展開跑，公主遊輪貼心加碼，延長早鳥優惠日期至2019年1月7日為止。

早鳥優惠不僅提供「好禮二選一」，內容包括：內艙第二人團費半價或同房第三、四人優惠價格；更有「限定航次」全艙等第二人半價好康。盛世公主號最後一波超值優惠，現在就趕緊提早規劃搶購，輕鬆享受2019年盛世公主號的奢華遊輪假期！

公主遊輪行銷總監陳欣德表示：「臺灣是亞洲遊輪市場成長快速的國家之一，也是公主遊輪亞洲第一客源市場。此次臺北國際旅展銷售表現亮眼，不僅盛世公主號部分航次陽台四人艙房全數售罄外，值得注意的是，2019年公主遊輪全新推出的日韓雙國航程中，除了經濟實惠的內艙與四人房幾近完售，高單價標準套房的可售數量也進入最後倒數階段。」

「這樣的M型化銷售成績，顯現就算是有不同旅行預算的消費者，公主遊輪多元化的設施、服務設施與目的地，都能提供並滿足他們對於旅行的期待，也能看見，遊輪假期正全面性進入臺灣民眾的旅行藍圖內！」

為了呼應消費者對於遊輪旅行的期待，公主遊輪在2019年以亞洲奢華之最的「盛世公主號」，正式推出一次暢遊兩國的超值新玩法！ 在6至7天的旅程，便可一次造訪兩個臺灣人最愛旅遊國家前三名－日本、韓國。賓客可先於日本九州體驗濃郁日式和風氛圍，再於韓國釜山、麗水感受韓流魅力，或者前往濟州島飽覽壯麗景致！

而不靠港的海上日，最適合賓客們好好享受榮獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的「盛世公主號」各項設施、餐飲、娛樂與服務！重達14.3萬噸的「盛世公主號」，擁有由米其林三星主廚艾曼紐爾 ‧ 雷諾(Emmanuel Renaut)、臺灣首位米其林星廚陳辰朗設計佳餚的「La Mer雷諾的法式餐廳」和「觀瀾軒粵式餐廳」，也將再次征服賓客們的味蕾。

而「盛世公主號」前所未有的感官體驗，凌空於16樓甲板的海上天空步道，以360度玻璃環景的全方位角度，居高臨下欣賞浩瀚海洋，成為海上打卡熱點。深受臺灣觀眾喜愛，場場爆滿的華麗原創歌舞秀《奇幻旅程》，由世界級表演者搭配巨型LED螢幕、獨步全球的16台無人機等高科技設備，創造動感的視覺饗宴。

沒搭上國際旅展優惠的民眾別擔心，公主遊輪提供今年最後一波早鳥優惠，因應冬季旅展延續優惠至1月7日止，消費者除了享有「早鳥好禮二選一」外，也提供「限定優惠航次第二人半價」好康，現在就趕緊提早規劃，輕鬆享受2019年盛世公主號的奢華遊輪假期吧！

盛世早鳥優惠「好禮二選一」，好禮一：內艙第二人團費半價優惠及同房第三、四人優惠價格；好禮二：每房最高減六仟

限定航次全艙等第二人半價：石垣自主遊三天兩夜04/26、06/20出發航次；沖繩自主遊四天三夜04/23、05/20、06/17出發航次以上全艙等第二人半價。

(工商 )