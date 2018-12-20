梁赫群靠爸便當換得一桌菜　職場「有關係就沒關係」

梁赫群難得參加演講活動。

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中時
梁赫群分享社會新鮮人二三事。
梁赫群跟單位同仁大合照。

藝人梁赫群日前受邀到人壽保險公司的業務單位演講，他主持電視節目時口沫橫飛，但真的面對一群聽眾坐在台下，坦承自己超緊張，擔心大家沒反應，不過他訂了一個蠻受用的主題，就是「新鮮人到底要不要靠關係？」迴響不賴。

梁赫群分享從小就有導演父親梁修身的光環罩頂，其實小時候對這個身分頗不滿意，他說國小某年的園遊會，同學們都已玩瘋了，只有他要跟校長、主任、老師一起整裝待發，在門口迎接梁修身蒞臨指導，「我請我爸低調一點，結果那天他穿花襯衫、戴墨鏡來。」

長大後梁赫群進入演藝圈，才開始感受「有關係就沒關係、沒關係要找關係」的重要，約6年前，他到大陸參與拍攝梁修身執導的戲《下一個奇蹟》，男主角是張衛健跟謝霆鋒，因當時自己跟父親在不同組，當地的臨演也沒人認識他，所以劇組放飯時，他就跟一群人領便當坐在路邊吃飯。

當晚梁修身跟他通電話，關心兒子一切是否習慣，他無意間提到吃便當的事情，沒想到隔天午餐前，就有人跑過來喊他：「梁老師，你怎麼在吃便當？請人幫你弄桌菜，吃完也不用收，放著就好。」結果那天午餐他一人吃9菜1湯。

演講結尾梁赫群再次強調人際關係的重要，他說：「小到吃飯能有位子坐，大到能有工作做，靠關係、靠爸族都可以，但是到了那個位置，還是得靠自己。」

(中時 )

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