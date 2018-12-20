東吳攜手法扶 跨領域開發AI自然語言技術

2018年12月20日 11:06 旺報 李侑珊

首開先河，東吳大學人工智慧應用研究中心、法律扶助基金會全球數據分析領導廠商SAS，首度結合AI技術與法律領域，開發國內第一個「自然語言處理」技術，系統不只簡化法扶分派案件、申請流程，未來也可作為開發「線上法律診斷機制」的基礎，民眾如果有訴訟或扶助需求，即可透過線上預診的方式，知悉後續程序與預期花費時間，使申請人對於案件有合理預期，減低不確定感。

東吳大學表示，由SAS結合東吳AI中心共組的產學合作小組，三個月來將法扶會近21萬份申請人的案由概述進行分析。整合申請人屬性、案件屬性、人口資料、律師辦案活動頻率（開庭次數、律師面談次數與撰寫書狀份數）等大量結構化與非結構化資料，利用自然語言處理中的文字分析引擎，自動聚類、辨識詞彙、偵測同異詞，不斷訓練機器了解前後文與語意，解析出相同申請案由中，隱含的差異性，並打造機器學習模型，訓練機器預測，受不同因子影響的扶助案件，律師可能投注的活動頻率。

舉例來說，法扶會審查雖能了解是「毒品危害防制條例」申請案，但本次專案透過自然語言處理，進一步自非結構的文字敘述中，解析出「持有」、「吸食」、「轉讓/販賣」等不同種類、程度的文字組成要素，透過AI模型顯示含有以上不同字詞的案件，即使都與毒品相關，但在律師辦案活動頻率上卻大有差異。

同樣的情形也發生在「扶養費」案件中，透過自然語言處理，解析出「家暴」、「離婚」及「安置中心老年人」等不同因素、種類的案由，對照律師辦案活動頻率一樣是互有差異。上述的研究結果，驗證了過往的經驗法則，也讓法扶會藉此檢視現行業務登載以及派案流程上的侷限，以作為未來改善的基礎。

東吳大學指出，目前此一AI模型所架構出的影響因子指標，以法扶會目前的案件敘述方式，預測律師辦案活動頻率的準確度已高達80%。若日後案件敘述模式能予以格式化或類型化，預期持續再餵養訓練資料後，可讓準確度進一步提升。

法扶會表示，這套流程也將隨研究成果之精進，逐步檢討並改善現行的派案機制及法扶現有資源的合理分配。

論及系統下一階段的發展，東吳大學指出，SAS團隊將把技術與人工智慧平台移轉給東吳AI中心，協助其與法扶會展開「線上法律診斷機制」的開發合作。未來民眾只要有訴訟或扶助需求，上網填答此一架構在AI預測模型上的線上表單，即可獲得AI預診出的法律結果預測、相應所需時程與司法活動數等資訊，提升全國民眾法律意識與普及法治教育，而東吳AI中心也預計扮演科技輔助角色，將此應用推廣給其他法律服務受理單位。

(旺報 )