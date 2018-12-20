NBA》連2場被裁判作掉？溜馬慘遭暴龍逆襲

暴龍前鋒里歐納德闖進禁區面臨對方多人包夾。(美聯社)

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中時電子報

19日才因騎士前鋒小蘭斯應該不算的絕殺補籃落敗，溜馬20日來到暴龍主場，竟然遭遇同樣悲慘命運，因為溜馬前鋒波達諾維奇最後1秒的三分出手，疑似被打手犯規，裁判卻不買單，讓溜馬無奈以96比99慘遭暴龍上演逆轉秀。

NBA》裁判又出包！小蘭斯補籃絕殺溜馬不算

原本作客的溜馬，一度領先地主暴龍15分之多，暴龍卻在末節展開猛烈反撲，靠著里歐納德、席亞卡、范維利特等人攜手把比分追成平手，也讓多倫多球迷情緒高漲，但在最後1分36秒，歐拉迪波投進超前兩分外線，溜馬重新超前。

接下來暴龍仍不放棄，儘管接連3波攻勢沒進，暴龍仍靠范維利特最後25.9秒的大號三分球，取得1分領先，接著歐拉迪波跟丹尼格林跳球，球權落入暴龍手上，格林站上罰球線兩罰俱中，比賽最後就在波達諾維奇三分沒進當中落幕。

只是波達諾維奇的這次三分出手，一旁的暴龍前鋒阿奴諾比明顯「下手」干擾，溜馬或許能有3罰追平機會，可惜裁判再次不肯買單，就算溜馬球員頻頻抗議，甚至要求裁判重看慢動作畫面，裁判仍然頭也不回直接走出球場之外。

姑且不管明天官方最後2分鐘裁判報告，是否再次還給溜馬毫無意義的「清白」？暴龍仍靠里歐納德28分、10籃板及6助攻的全能表現，如願上演逆轉秀，席亞卡也摘17分；溜馬則以歐拉迪波20分最高，波達諾維奇18分、5籃板。

(中時電子報)

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