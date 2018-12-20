總統立委選舉 中選會代理主委陳朝建：個人傾向合併辦理

2018年12月20日 11:52 中時 鄭舲

中選會日前指出，下屆總統、立委選舉應合併或脫鉤，最快6月決定。中選會代理主委陳朝建今在立法院內政委員會答詢時改口，時程應該越快決定越好，應該在2月、3月決定比較適切，接下來會召開公聽會徵詢政黨意見，納進委員會作整體討論。

立法院內政委員會今審查108年度中選會預算，立委仍關心總統立委選舉議題，國民黨立委黃昭順詢問，若總統立委選舉脫鉤，經費會增加多少？陳朝建答詢表示，分開選舉主要是人力增加，經費預計增加六億左右。至於大選與公投脫鉤經費，要視案件數多寡而定。

陳朝建答覆國民黨立委林奕華質詢時則指出，有關總統立委是否合併選舉，需要經過委員會程序決定，但他個人傾向合併辦理。時程上他認為應越快決定越好，考量到選務辦理跟相關事務處理期程及社會期待，應該在2月、3月決定比較適切。

立委也關切電子投票及不在籍投票規劃進度，陳朝建表示，大選的不在籍投票屬於內政部權責，至於公投不在籍投票，須與電子投票一起研議。目前規劃公投法修正分階段處理，第一階段就公投準備合理期間調整，從公投公告成立1個月起調整為3個月。

陳朝建表示，有些國家實施過電子投票，後來也廢棄，因電子投票涉及成本、資安、人力、程序等考量，最好跟不在籍投票共同研議，研議時間大約需要半年。黃昭順要求兩個月內提出相關草案，陳朝建說，電子投票需分階段實施，第一階段要先組成專案小組，後續可能還要經過示範程序。

(中時 )