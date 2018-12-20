柯提兩岸一家親 上海副市長周波：對兩地交流非常有利

2018年12月20日 12:26 旺報 陳君碩

台北市長柯文哲19日在雙城論壇歡迎晚宴致詞時，提及兩岸一家親。上海市常務副市長周波20日對此表示，相信柯文哲對兩岸關係的認知是一貫明確的，對兩地進一步交流合作非常有利，他相信秉持兩岸一家親理念，上海台北的交流會更廣泛。

周波20日上午在雙城論壇開幕式結束後，接受媒體聯訪，並被連番追問關於柯文哲提到「兩岸一家親」的問題。周波說，「我們相信柯市長他對兩岸關係的認知，是一貫明確的，這對我們兩地進一步交流合作市非常有利的，相信秉持兩岸一家親的理念，上海和台北的交流合作會更廣泛，也會增添新的光彩。」

對於兩岸一家親是否是兩岸關係的「通關密語」，周波說，國台辦已多次明確，對待兩岸關係和平發展，九二共識是政治基礎，也是兩岸城市交流的正確認知。

媒體追問，柯文哲是否是「例外」(指不用提九二共識，只要提兩岸一家親)，周波沒有正面回覆，僅重申，只要對兩岸的關係有正確的認知，對兩岸交流有正確認知，我們是願意與台灣更多縣市展開合作。

對於台北上海高雄有無可能舉辦雙城論壇，周波說，這是很好的創意，只要對兩岸有正確的認知，對於城市交流是開放的態度，至於怎麼操作，不是單一個市能夠做決定。

有媒體追問關於非洲豬瘟陸方未通報我方，周波說，大陸相關的報導和說明都已經有了。

(旺報 )